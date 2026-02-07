Nissan Leaf del 2021

Annuncio: “Vendo Nissan Leaf allestimento Tekna con batteria da 40 kWh con 72.000 km acquistata nuova. Motore elettrico da 150 cv. Interni ed esterni in condizioni eccellenti. Sistema ProPILOT e e-Pedal. Telecamere a 360°. Navigatore, Bluetooth, Android Auto / Apple CarPlay. Cerchi in lega, climatizzatore automatico, sensori di parcheggio, parcheggio automatico, guida autonoma livello 2. Interni in pelle e impianto audio Bose. tagliandata regolarmente. Batteria ancora in garanzia. Vendo per passaggio ad altra full electric”. Il PREZZO richiesto è di 14.000 euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore alla mail degaspari.stefano@gmail.com

“Vendo Hyundai Kona Electric XLine, perfetta, tenuta maniacalmente da unico proprietario non fumatore, pari al nuovo. GARANZIA UFFICIALE: Copertura totale Hyundai fino ad aprile 2028 (chilometraggio illimitato) e sulla batteria fino al 2031. POMPA DI CALORE: Accessorio fondamentale, che ottimizza i consumi in inverno, garantendo fino al 20% di autonomia in più. STATO BATTERIA (SoH): 100% (certificabile). Caricata quasi solo in corrente alternata (AC) domestica tra il 20% e l’80% per preservarne la longevità.LED. DATI TECNICI: Immatricolazione: 04/2023 Km: 28.000 km. Costi di gestione ridicoli: meno di 4€ per 100km caricando a casa. INCLUSI NEL PREZZO: Cavo di ricarica domestica (Schuko). Cavo di ricarica rapida Type 2. Libretto tagliandi certificato. Prezzo: 18.500 euro, leggermente trattabile solo dopo visione. Vendo per cambio tipologia veicolo. L’auto è a Cuneo. Contatti: leopresidente@gmail.com

Le ultime offerte / Model Y Long Range del 2023

Ecco il testo dell’annuncio che ci ha inviato Giovanni, un lettore romano: “Vendo Tesla Model Y Long Range del marzo 2023, km percorsi 108.000 km, batteria al 92% (ultimo test il 14/12/2025). Treno di Gomme Invernali ed Estive al 70%. Tenuta con estrema cura per famiglia e viaggi in ufficio. Il 90% dei km è stato effettuato su tratte autostradali Roma-Civitavecchia. Il 75% delle ricariche è stato effettuate da Wall-Box domestica. Vendo per passaggio ad auto aziendale. Il prezzo richiesto è di 32.500 euro“. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore alla mail vesciog@icloud.com.

Le ultime offerte / Renault Zoe del 2020 con 71 mila km

Ecco l’annuncio che ci ha inviato Edoardo dalla provincia di Varese: “Vorrei vendere una Renault Zoe R135 Intens Flex. La vendo in quanto mi trasferisco all’estero. Auto mai incidentata, tagliandata annualmente in officina Renault (ho tutta la documentazione), SOH della batteria come nuova (94%). Pacco-batteria in formula Flex a noleggio. Compresa di treno gomme estivo ed invernale. Esenzione bollo a vita. Auto full optional, compreso attacco DC per ricarica supercharge. Disponibile per visione e prova. Prezzo non trattabile di 10.500 euro”. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail edoardocasalinuovo@gmail.com

Le ulrime offerte / Fiat 5ooe Icon del 2021 con 45 mila km Ecco il testo dell’annuncio di vendita che ci ha inviato Francesco, un lettore di Rovigo: ” FIAT 500e ICON 42 kWh. Auto perfetta sia dentro che fuori. Abito in campagna e la macchina ha un garage dedicato con Wall Box. Tagliandi annuali certificati concessionaria Fiat Rovigo. Check Batteria (96,5%) effettuato per la vendita. Gomme nuove Continental premium per EV ( scontrino allegato, euro 700). Vendo per acquisto nuova auto elettrica più grande ( segmento D ). Sono disponibile per test su strada e visione auto con tutti i documenti relativi”. L’auto ha percorso 45 mila km, il prezzo richiesto è di 14.500 euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mailfrancesco.franceschetti13@gmail.com