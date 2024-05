Anno : 2019

: 2019 Km : 85 mila

: 85 mila Check batteria: n.d.

n.d. Luogo: Torino

Prezzo: 13.000 euro

Nissan Leaf Business 2019 vendesi: la propone Giuseppe, un lettore torinese che ha percorso 85 mila km ed è disponibile a qualsiasi prova. Ricordiamo che per le vostre proposte (di cessione o acquisto) potete scrivere a info@vaielettrico.it .

Nissan Leaf Business 2019 con 85 mila km a 13 mila euro

Ecco come Giuseppe descrive la Nissan Leaf del 2019 che intende vendere: “Macchina unico proprietario. L’ho sempre caricata a casa com Wall-box fino all80%. Non dispongo della certificazione della batteria, ma l’auto dice al 100%. Vendo per problemi miei problemi fisici e sono disponibile per qualsiasi prova. Il prezzo richiesto è di 13 mila euro“. Per contattare Giuseppe potete scrivere via mail a: giuseppebaima65@gmail.com oppure al nostro indirizzo info@vaielettrico.it

Tutte le offerte di Elettrico Usato: Tesla, Skoda, VW, Audi, Nissan, Renault, Fiat, Peugeot, Cupra, Aiways…