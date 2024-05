Nissan Leaf 2021 – 62 kWh

Anno : gennaio 2021

: gennaio 2021 Km : 63.500

: 63.500 Check batteria: n.d.

n.d. Luogo: Terni

Terni Prezzo: 20.000 euro

Nissan Leaf 2021, con batteria da 62 kWh vendesi. La propone Alteno, un lettore umbro. L’auto ha percorso 63.500 km, il prezzo richiesto è di di 20 mila euro. Per le vostre proposte (di cessione o acquisto) potete scrivere a info@vaielettrico.it .

Nissan Leaf 2021 con 63.500 km a 20 mila euro

Ecco come Alteno illustra la sua Leaf: “Ha una batteria da 62 kWh, è completamente accessoriata. Vetri posteriori oscurati, sedili e volante riscaldabili, specchietto posteriore con sistema anti abbagliante, luci abbaglianti automatiche, tergicristalli automatici. Controllo del chilometraggio, dei consumi e dell’accensione e spegnimento del riscaldamento tramite APP della Nissan, molto funzionale. Comandi al volante, telecamera e sensori per il parcheggio sia posteriore che anteriore, frenata assistita. Cavo di ricarica in alternata domestica fino a 2.3 kW in dotazione (in alternata ricarica fino a 6 kw). Cavo per ricarica in continua fino a 60 kW in dotazione. Non ho mai effettuato una ricarica rapida in corrente continua, ma sempre in alternata al massimo a 6 kW. Assicurazione Nissan sulla batteria 8 anni o 160.000 kW, la condizione che si verifica prima. L’auto presenta dei piccoli segni di usura nella carrozzeria dovuti ad un normale utilizzo. Vendo l’auto per rifarne un’altra uguale, però autocarro, poiché ho cambiato regime fiscale e avrei più convenienza economica”. Contatti: alteno.zanzotti@gmail.com

