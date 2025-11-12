Premium

Cosa stai cercando?

Redazione
il12 Novembre 2025
0

Nissan ed Edison Energia insieme per facilitare la ricarica domestica

Nissan Edison
2 min

Nissan ed Edison Energia si alleano per facilitare la ricarica domestica delle auto elettriche. L’accordo prevede la fornitura e l’installazione delle wallbox Edison direttamente attraverso la rete delle concessionarie Nissan, semplificando l’accesso alle infrastrutture di ricarica private.

L’alleanza tra il costruttore giapponese e l’operatore energetico italiano punta a eliminare una delle barriere più comuni all’acquisto di un’auto elettrica: la complessità dell’installazione della wallbox.

Ricarica domestica: è un must, ma che rompicapo!

Ora chi sceglie una vettura a zero emissioni Nissan potrà avere tutto – auto, ricarica e installazione – in un unico pacchetto.

Pacchetto completo da Nissan ed Edison

Il cuore dell’accordo è il Pacchetto Edison Plug&Go, disponibile in tutte le concessionarie Nissan italiane. Comprende la wallbox Edison e il servizio di installazione professionale, con sopralluogo tecnico, materiali di collegamento e dichiarazione di conformità inclusi nel prezzo.

La wallbox viene proposta in due versioni:

  • Monofase da 7,4 kW (899 euro IVA inclusa)
  • Trifase da 11 kW (249 euro IVA inclusa)

Entrambe le soluzioni sono coperte da garanzia triennale e comprendono il sistema di Power Management, indispensabile per ottimizzare la potenza disponibile e prevenire sovraccarichi. Tutto il processo – dal sopralluogo all’attivazione – è gestito da Edison Energia, per assicurare una soluzione chiavi in mano.

Nissan Edison

La ricarica intelligente di Edison

Oltre alla semplicità di installazione, la wallbox Edison può essere controllata da un’app dedicata e gratuita, che consente di monitorare i consumi, programmare le ricariche e sfruttare al meglio le fasce orarie con energia più conveniente o rinnovabile.

Una funzione sempre più utile per chi dispone di un impianto fotovoltaico domestico, poiché permette di sincronizzare la ricarica del veicolo con la produzione solare. È un segnale importante: il mercato della ricarica privata si muove nella direzione dell’integrazione tra auto e sistema energetico della casa, un pilastro dell’e-mobility sostenibile.

Nissan Edison
L’ultima arrivata della gamma elettrica Nissan: la nuova Micra

L’accordo semplifica l’esperienza d’acquisto per i clienti della gamma elettrica Nissan composta oggi da Micra, LEAF, Ariya e i veicoli commerciali Townstar e Interstar EV. Può diventare uno stimolo per la diffusione dell’elettrico in Italia, dove la ricarica privata rappresenta ancora oltre il 70% delle ricariche totali.

  • LEGGI anche “Mai più senza ricarica privata. Lo capiranno le case auto?” e guarda il VIDEO 

 

Redazione
il12 Novembre 2025
Condividi
Scrivi un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Articolo Precedente

Idea di Musk: costellazione di satelliti anti-global warming

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!