Nissan ed Edison Energia insieme per facilitare la ricarica domestica

Nissan ed Edison Energia si alleano per facilitare la ricarica domestica delle auto elettriche. L’accordo prevede la fornitura e l’installazione delle wallbox Edison direttamente attraverso la rete delle concessionarie Nissan, semplificando l’accesso alle infrastrutture di ricarica private.

L’alleanza tra il costruttore giapponese e l’operatore energetico italiano punta a eliminare una delle barriere più comuni all’acquisto di un’auto elettrica: la complessità dell’installazione della wallbox.

Ora chi sceglie una vettura a zero emissioni Nissan potrà avere tutto – auto, ricarica e installazione – in un unico pacchetto.

Pacchetto completo da Nissan ed Edison

Il cuore dell’accordo è il Pacchetto Edison Plug&Go, disponibile in tutte le concessionarie Nissan italiane. Comprende la wallbox Edison e il servizio di installazione professionale, con sopralluogo tecnico, materiali di collegamento e dichiarazione di conformità inclusi nel prezzo.

La wallbox viene proposta in due versioni:

Monofase da 7,4 kW ( 899 euro IVA inclusa)

( Trifase da 11 kW (249 euro IVA inclusa)

Entrambe le soluzioni sono coperte da garanzia triennale e comprendono il sistema di Power Management, indispensabile per ottimizzare la potenza disponibile e prevenire sovraccarichi. Tutto il processo – dal sopralluogo all’attivazione – è gestito da Edison Energia, per assicurare una soluzione chiavi in mano.

La ricarica intelligente di Edison

Oltre alla semplicità di installazione, la wallbox Edison può essere controllata da un’app dedicata e gratuita, che consente di monitorare i consumi, programmare le ricariche e sfruttare al meglio le fasce orarie con energia più conveniente o rinnovabile.

Una funzione sempre più utile per chi dispone di un impianto fotovoltaico domestico, poiché permette di sincronizzare la ricarica del veicolo con la produzione solare. È un segnale importante: il mercato della ricarica privata si muove nella direzione dell’integrazione tra auto e sistema energetico della casa, un pilastro dell’e-mobility sostenibile.

L’accordo semplifica l’esperienza d’acquisto per i clienti della gamma elettrica Nissan composta oggi da Micra, LEAF, Ariya e i veicoli commerciali Townstar e Interstar EV. Può diventare uno stimolo per la diffusione dell’elettrico in Italia, dove la ricarica privata rappresenta ancora oltre il 70% delle ricariche totali.