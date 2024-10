Nissan è pronta per il V2G: si parte dal 2026 in UK

A partire dal 2026, Nissan lancerà sul mercato alcuni modelli della sua gamma EV con tecnologia Vehicle to Grid (V2G). Partirà dal Regno Unito, dove ha condotto una sperimentazione con l’Università di Nottingham già omologata con la certificazione “G99 Grid”. Poi la estenderà agli altri mercati europei. Creerà cos’ le condizioni per un ecosistema energetico green di scambio energetico tra le vetture, gli edifici e la rete.

I clienti Nissan potranno utilizzare la carica bidirezionale delle vetture per immagazzinare energia e poi utilizzarla per alimentare le abitazioni o rivenderla alla rete.

Dopo aver condotto circa 40 progetti pilota negli ultimi dieci anni Nissan, attraverso la divisione Energy, ha messo a punto questo sistema di carica/scarica in corrente alternata, già in linea con le infrastrutture locali e i requisiti normativi. Il sistema ha il caricabatterie bidirezionale integrato a bordo con un prezzo paragonabile a quello di un caricabatterie mono-direzionale oggi disponibile.

Nissan V2G/ Dalle batterie, energia alla casa e alla rete: lo stoccaggio diffuso diventa realtà (e genererà reddito)

Consente di ridurre i costi media annui della ricarica fino al 50% e di abbattere le emissioni di CO 2 del 30%. I clienti Nissan avranno a disposizione anche un’app dedicata per controllare e gestire l’energia della propria vettura.

Il progetto sostiene gli obiettivi del piano aziendale The Arc e della visione a lungo termine Ambition 2030.

Hugues Desmarchelier, Nissan Vice President, Global Electrification Ecosystem & EV Programs, ha dichiarato: «La tecnologia V2G può cambiare il concetto stesso di automobile. Non più solo un mezzo per spostarsi, ma un’unità mobile di stoccaggio dell’energia, in grado di far risparmiare denaro ai clienti e di avvicinarci a un futuro senza emissioni di carbonio» ha commentato Hugues Desmarchelier, responsabile del progetto per Nissan. Il caricatore bidirezionale integrato, ha aggiunto, «renderà gli EV V2G più accessibili e renderà l’auto una fonte di reddito.»

La sperimentazione V2G UK è stata in parte finanziata dall‘Advanced Propulsion Centre (APC) del governo britannico, un organismo istituito per sostenere e accelerare la transizione dell’industria automobilistica verso il “net zero”, ovvero il bilancio nullo nelle emissioni di CO 2 .

Enovates, un’azienda belga di tecnologie per la mobilità, ha sviluppato la wallbox, o Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE), compresa la configurazione e la certificazione dei test. Il wallbox funge da hub del sistema, inviando e ricevendo informazioni sulla domanda e sull’offerta di energia e dando l’input all’auto per caricare o scaricare energia verso l’abitazione o la rete.

Nissan sta continuando a lavorare con questi e altri partner per ottenere la necessaria certificazione di rete in altri mercati ed espandere la disponibilità della tecnologia a un maggior numero di clienti.

