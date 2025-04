Nissan investe 1,5 miliardi in Cina per andare a scuola di auto elettriche

Nissan investe 1,5 miliardi in Cina per andare a scuola di auto...

Nissan Motor ha annunciato che investirà 1,4 miliardi di dollari in Cina. Obbiettivo produrre e lanciare nuovi modelli con cui ritagliarsi uno spazio importante nel più grande mercato automotive del mondo. Ma anche per usufruire della filiera tecnologica legata all’auto elettrica cinese.

Per un paese come il Giappone, orgoglioso dei suoi prodotti e del suo predominio tecnologico che si è protratto per qualche decennio, si tratta di un gesto di grande realismo. Nissan smentisce quanto trapelato nei mesi scorsi, secondo cui avrebbe potuto lasciare la Cina e rilancia. Lo fa con un investimento da oltre 1,4 miliardi, annunciato da Stephen Ma, l’ex direttore finanziario diventato un anno capo delle operazioni di Nissan in Cina.

Nissan: “Il mercato in Cina è molto competitivo”

Una comunicazione arrivata, non a caso, durante una conferenza stampa al Salone dell’auto di Shanghai. Per il dirigente giapponese il mercato automobilistico “intensamente competitivo” della Cina è visto “come un terreno fertile” per aiutare Nissan a sviluppare veicoli elettrici. “Con la Cina che si muove così velocemente, vogliamo rimanere e vogliamo competere“, ha detto Stephen Ma. In pratica, sono venuti per imparare dalla Cina a produrre auto elettriche di successo.

Del resto, Nissan arriva da un periodo estremamente complicato, in crisi di vendite e conseguente crollo dei risultati finanziari. Nel novembre scorso, il gruppo nipponico ha annunciato che dovrà tagliare 9.000 posti di lavoro. Un risparmio che non è legato solo al costo del lavoro: con meno personale ha rinunciato al 20% della sua capacità produttiva. Il tutto nel tentativo di invertire una tendenza che ha portato a una perdita netta nell’ultimo trimestre del 2024.

Una situazione che l’amministratore delegato di Nissan, Makoto Uchida aveva definito “estremamente difficile”, decidendo di rivedere buona parte delle scelte del piano industriale, rivedere al ribasso le previsioni di vendita e gli utili operativi per l’anno fiscale 2024 e decidere il passaggio alla “modalità d’emergenza”.

A febbraio è fallito il tentativo di fusione tra Nissan e Honda: sarebbe stata una risposta alla supremazia della Cina

Come si legge in un articolo di Bloomberg “a causa in gran parte delle deboli vendite negli Stati Uniti e in Cina, Nissan è stata gravata da una gamma di prodotti obsoleta, problemi di sovraccapacità produttiva e una montagna di debiti“.

Ragioni che stanno anche alla base del fallimento delle trattative per una eventuale fusione tra Nissan e il gruppo Honda. Sarebbe stata una possibile risposta allo strapotere delle case cinesi sulle vendite dell’auto elettrica. Ma anche un modo per fronteggiare le politiche commerciali aggressive di Donald Trump a colpi di dazi. Per non parlare della soluzione offerta a Nissan per uscire dall’angolo delle sue difficoltà finanziarie.

Ma dopo qualche mese di riflessione, i vertici di Nissan hanno rispolverato un vecchio detto del calcio applicato all’automotive: chi vince (la Cina diventato Paese guida dell’auto elettrica) festeggia, ma chi perde (come Nissan in questo caso) può sempre imparare.

