





Anno: luglio 2024

luglio 2024 Km percorsi : 24.500

: 24.500 Stato Batteria : n.d

: n.d Regione : Abruzzo

: Abruzzo Prezzo: 38.000 euro

Nissan Ariya e-4ORCE

Nissan Ariya e-4ORCE, con 24.500 km vendesi a L’Aquila, in Abruzzo. L’auto è stata immatricolata nel luglio 2024.

Ecco l’annuncio inviato dal nostro lettore:

“Vendo Nissan Ariya e-4ORCE (4×4), con 24.500 km, di colore grigio metallizzato. L’auto è dotata di batteria certificata con Power check control, caricatore di bordo da 22 kW, autonomia 500 km. Solo ricariche domestiche. Presente impianto Bose, sedili in pelle e alcantara, riscaldati e ventilati, tetto panoramico apribile. Dotata di gomme estive e invernali. Veicolo coperto da garanzia ufficiale.

No perditempo, solo interessati.”

Il prezzo richiesto è di 38.000 euro.

Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore, contattandolo al numero 351.4096269 oppure scrivendo all’indirizzo mail salseiro.p@libero.it.

Vuoi vendere la tua auto? Scrivi a info@vaielettrico.it, indicando mese e anno di immatricolazione, km percorsi, stato delle batteria (se disponibile), località e prezzo richiesto. Con alcune foto.

Le ultime offerte /Smart EQ del 2019, con 49mila km

Smart EQ fortwo, con 49.000 km vendesi a Bologna, in Emilia-Romagna. L’auto è stata immatricolata nel luglio 2019.

Ecco l’annuncio inviato da Marcello:

“Vendo Smart EQ, serie 453, in allestimento Brabus, molto bella, con caricatore 22 kW, senza nessun difetto, presente qualche piccolo graffietto da parcheggio.

Tutti gli accessori disponibili, compreso cappelliera avvolgibile, tettuccio e cruise control.

Consumo medio in estate: 11-12 kWh/100 km. Autonomia superiore ai 150 km.

Molto divertente da guidare. Gomme nuove.”

Il prezzo richiesto è di 9.999 euro.

Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore Marcello Barisone, scrivendo all’indirizzo mail: marcellobarisone@inwind.it

Le ultime offerte /Citroen C-Zero, con 110 mila km

Citroen C-Zero con 110.000 km vendesi a Milano, in Lombardia. L’auto è stata immatricolata nel 2016.

Ecco l’annuncio inviato da Pietro:

“Vendo Citroen C-Zero del 2016, con 110.000 km, perfettamente funzionante, caricata sempre in box. Gomme estive NUOVE, cambiate a marzo in occasione della revisione ministeriale. Auto molto economica, ideale per un milanese: Area C a Milano gratis, parcheggio gratis sulle strisce blu e gialle a Milano, non paga il bollo in Lombardia.

Assicurazione: 220 euro (prima classe per guida libera) o 160 senza guida libera. Facile da guidare (raggio di curva strettissimo), ideale e divertente in città (scatto bruciante ai semafori) ideale per NEOPATENTATI.

Perfetta come seconda auto di famiglia o come citycar per chi cerca mobilità 100% elettrica con costi di gestione ai minimi.

Autonomia di 80/90 km in questo periodo (70 in inverno). Fornisco cavo con alimentatore per ricarica a casa tramite normalissima presa elettrica e cavo per ricarica rapida alle colonnine pubbliche.

L’auto ha anche il connettore per la ricarica rapida (15/20 minuti) in corrente continua DC. Radio, USB, vivavoce Bluetooth, 4 vetri elettrici. Sensori di parcheggio posteriori aftermarket. Carrozzeria non perfetta per alcuni segni da parcheggio dovuti all’uso“.

Il prezzo richiesto è di 3.900 euro.

Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore Pietro Bascapè, scrivendo all’indirizzo mail: pietro.bascape@gmail.com.

Le ultime offerte /Volkswagen e-Up con 46 mila km

Volkswagen e-UP! con 46.000 km vendesi a Milano. L’auto è stata immatricolata nel novembre del 2021. Ecco l’annuncio: “Vendo VW e‑UP! 100% elettrica, immatricolata novembre 2021 (motore elettrico da 61 kW/83 CV, con batteria da 32,3 kWh), circa 46.000 km, unico proprietario, sempre utilizzata e mantenuta con la massima attenzione. Auto sempre ricaricata con wallbox domestica. Ricarica quasi sempre limitata all’80%. Ricariche fast rarissime (circa 1 all’anno). Il prezzo richiesto è di 10.400 euro.

Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore Ilaria Arnardi, scrivendo all’indirizzo mail: iarnardi@gmail.com

Le ultime offerte /Cupra Born Impulse e-Boost del 2023, 34mila km

Cupra Born Impulse e-Boost con 34.000 km vendesi a Udine, in Friuli Venezia Giulia. L’auto è stata immatricolata nell’ottobre del 2023.

Ecco l’annuncio inviato da Salvatore: “L’auto è in garanzia ufficiale fino al 2027. Condizioni eccellenti, come nuova. Tagliandata 2025. Valuto anche permuta con Fiat 500 elettrica“. Il prezzo richiesto è di 24.500 euro.

Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore Salvatore Saracino, scrivendo all’indirizzo mail: thesailor230269@gmail.com

Le ultime offerte /Dacia Spring del 2021, 30mila km

Dacia Spring con 30mila km vendesi a Sesto Calende (VA), in Lombardia. L’auto è stata immatricolata nel 2021.

Ecco il testo dell’annuncio inviato da Gianluca: “La macchina va benissimo, sempre ricaricata a casa con il carichino. Non ha la certificazione dello stato della batteria. La carrozzeria ha qualche segno.”

Il prezzo richiesto è di 7 mila euro.

Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore scrivendo all’indirizzo mail: gianluca.solda@libero.it

Le ultime offerte /Renault Zoe del 2020, 40mila km, batteria a noleggio

Renault Zoe con 40mila km vendesi in Lombardia. L’auto è stata immatricolata nel 2020 e ha la batteria a noleggio.

Il prezzo richiesto è di 10.000 euro.

Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore scrivendo all’indirizzo mail: emilio.zuccotti@fastwebnet.it

Le ultime offerte / Tesla Model Y AWD del 2022

“Vendo Tesla Model Y Long Range AWD immatricolata nel 2022. Configurazione completa e manutenzione documentata presso Service Tesla. Specifiche Principali: chilometraggio: 130.578 km (prevalentemente autostradali). Batteria (SoH) al 90%, valore certificato che garantisce ancora un’autonomia elevatissima. Software: pacchetto Autopilot Avanzato (EAP)attivo (Navigazione con Autopilot, Summon). Hardware: computer di guida FSD versione 3 (HW3). Pneumatici: cerchi da 20″ con doppia dotazione estiva/invernale (255/40 R20) praticamente nuovi.Sempre custodita in box, interni bianchi immacolati. Garanzia residua casa madre su componenti critici (batteria/motori) fino a Marzo 2030”.

Il prezzo richiesto è di 31.500 euro.

Per contatti ci si può rivolgere direttamente alla proprietaria, scrivendo all’indirizzo mail:CHRISTIAN@MANGOSRL.IT