Nissan Ariya 87 kWh del 2024

Ecco l’annuncio: “Per cambio modello, vendo Nissan Ariya e4orce di colore grigio, dotata di caricatore di bordo da 22 kW. Autonomia 500 km, impianto Bose, sedili in pelle e Alcantara, tetto panoramico apribile. Dotata di gomme estive ed invernali. Veicolo coperto da garanzia ufficiale, soli 17.100 km percorsi, prezzo 45.000 euro trattabili. No perditempo, solo interessati“. Per contatti potete telefonare al 3514096259.oppure scrivere all’indirizzo mail salseiro.p@libero.it

“Vendo VW e-Golf 136 cv. Colore grigio metallizzato. con pneumatici estiviappenza sostituiti; ruote completeinvernali al 70%. Kit ruotino di scorta. Portapacchi ancora nella confezione. Sostituite le sospensioni posterioriquesta estate, Tagliandata in concessionaria e revisionata. Caricato il circuito della climatizzazione, adesso perfetto. Qualsiasi prova da fare da parte degli interessati. Invio altre foto dell’auto su richiesta“. Il prezzo richiesto è di10 mila euro, Per contattipotete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail ermannomilani@yahoo.com .( La foto in alto è un’immagine d’archivio della e-Golf, non riferita all’auto del lettore)

“Vendo MODEL Y PERFORMANCE 2022, dicembre KM 40.000, batteria 0k. DISPLAY POSTERIORE. INSERTI CARBONIO. TRENO GOMME INVERNALI AL 90%. TENUTA MANIACALMENTE, MAI INCIDENTI, FULL OPTIONAL”. Il prezzo richiesto è di 39.500 euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail maurizio.hp@gmail.com

Ecco il testo dell’annuncio invito da Leonardo, da Verona: “Vendo Kia E-NIRO Evolution 64Kwh, immatricolata nell’ottobre 2010. Km percorsi36.200documentabili. Stato Batteria: OK. È una top di gamma con tutti gli accessori disponibili al momento, colore bianco perlato (il più costoso, 960 euro). OBC 11kW. Tenuta in box, praticamente pari al nuovo. Cavo di ricarica aggiuntivo, catene da neve, porta accessori cofano anteriore“. Il prezzo richiesto è di 22 mila euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail lescaffi@tin.it