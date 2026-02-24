Nio migliora il suo record: un battery swap ogni mezzo secondo il 21 febbraio







Durante il picco di traffico del Capodanno lunare cinese, il 21 febbraio, la rete di battery swap NIO ha raggiunto un nuovo primato storico, con circa uno scambio ogni mezzo secondo sul totale delle sue oltre 3.700 stazioni dedicate presenti in Cina.

Una crescita costante nei record quotidiani

Negli ultimi giorni il costruttore cinese ha battuto consecutivamente i propri record giornalieri di scambi batterie:

il 18 febbraio sono stati completati 158.290 swap;

il 19 febbraio il dato è salito a 165.898;

il 20 febbraio a 170.305;

ed infine il 21 febbraio a 175.976 scambi, segnando il quarto primato consecutivo.

Questa progressione arriva nel pieno dell’intenso periodo di spostamenti legato al Chunyun, il massiccio esodo collettivo cinese per il Capodanno lunare, che rappresenta la più grande migrazione umana stagionale del mondo. In tale contesto, l’efficienza della rete battery swap è stata messa a dura prova e, a giudicare dai dati, ha risposto con numeri da record.

Dalla prima stazione al sistema di battery swap avanzato

Il percorso di NIO nel battery swap è partito nel 2018 con stazioni in grado di gestire appena 72-120 sostituzioni al giorno, tempi di scambio di 4-5 minuti e assistenza manuale per il posizionamento delle auto. Con la quarta generazione delle stazioni, entrata in servizio negli ultimi anni, il tempo medio per il completo processo di scambio si è ridotto a circa 2 minuti e 24 secondi, con capacità di stoccaggio portata fino a 23 batterie e una potenzialità teorica di oltre 480 scambi giornalieri per singola stazione.

All’inizio di questo mese, Nio ha anche raggiunto il traguardo dei 100 milioni di batterie sostituite dall’entrata in funzione della sua prima stazione di sostituzione batterie nel 2018.

Questi numeri mostrano un’evoluzione significativa dei processi e dell’automazione delle infrastrutture di sostituzione batterie.

Una rete capillare che continua ad espandersi

Ad oggi, NIO ha costruito oltre 8.600 punti di ricarica e stazioni di battery swap in Cina. Più di 1.000 si trovano lungo le autostrade che connettono circa 550 città e 16 cluster urbani principali. Dopo il completamento delle tratte di scambio batterie Sichuan-Tibet e Yunnan-Tibet lo scorso anno, quest’anno Nio inaugurerà la rotta di scambio batterie della Via della Seta, con partenza da Xi’an e direzione ovest. Il percorso attraverserà le Grotte di Mogao, il Lago Tianchi e il Lago Sayram, per poi arrivare a Khorgos, percorrendo una distanza totale di 3.133 chilometri e con un totale di 33 stazioni di ricarica e scambio batterie.

L’azienda ha inoltre annunciato l’arrivo su larga scala della quinta generazione di stazioni di scambio nel corso del 2026. L’obiettivo è aggiungere circa 1.000 nuove stazioni e potenziare ulteriormente la capacità di servizio.

Questa espansione infrastrutturale mostra la visione di NIO nel consolidare il battery swap come elemento chiave per la diffusione dei veicoli elettrici. Tuttavia, va ricordato che fuori dalla Cina questa tecnologia resta ancora poco diffusa. Sui mercati europei il limite è l’insufficiente numero di veicoli compatibili.