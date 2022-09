Nio in casa dei big tedeschi col battery swap in leasing

Nio sbarcherà in Germania entro l’anno con una stazione di battery swap e la formula della batteria in leasing. Va quindi all’attacco diretto dei colossi tedeschi BMW, Mercedes e Volkswagen.

In Norvegia, dove la strat up cinese di auto elettriche ha già installato due stazioni per lo scambio rapido della batteria, ha venduto finora 800 esemplari del suo il suo SUV elettrico ES8, tutte con batteria in leasing.

Il vero successo è la batteria a noleggio

Anche in Cina dove Nio ha una presenza consolidata, la metà degli acquirenti hanno optato per la stessa formula. In patria le stazioni di scambio rapido sono più di mille e il leasing è offerto da una società finanziaria costituita ad hoc, in joint venture con il produttore di accumulatori CATL.

L’onere finanziario di questa soluzione, infatti, è gravoso anche per Nio che pure, seguendo le orme di Elon Musk con Tesla, dispone di una potente leva come la Borsa. Quotata a New York da quattro anni, Nio ha visto più che triplicare il valore delle sue azioni. E quest’anno ha conseguito buoni risultati commerciali, aumentando i ricavi del 22% nel trimestre.

Ma così le perdite sono quadruplicate

Ma l’aggressiva strategia di investimento, fra batterie in leasing e costosissime stazioni di battery swap, ha fatto lievitare le perdite nette, quadruplicate a 410 milioni di dollari. Nio, insomma, sembra seguire passo passo le orme di Musk: vetture premium, immagine, formule innovative a partire dalla rete proprietaria di rifornimento d’energia: i Supercharger per Tesla, le stazioni di battery swap per Nio.

L’impianto che sorgerà in Germania è stato prodotto nel nuovo stabilimento Nio Power Europe, in Ungheria. La spedizione dei primi materiali è stata celebrata con una cerinmonia alla quale hanno partecipato i massimi dirigenti del gruppo, a partire da Qin Lihong, co-fondatore e presidente di NIO, e alti funzionari del governo cinese.

Mille stazioni in Europa, prodotte in Ungheria

Il gruppo, riporta Reuters che ha pubblicato un’intervista a Quin, intende installare 1.000 stazioni di scambio rapido delle batterie in Europa entro il 2025. Visti gli altissimi costi della spediazione dall’Estremo Oriente, saranno tutte prodotte in Ungheria. E NIO Power Europe Plant, come primo stabilimento all’estero di NIO, sarà il centro di produzione, assistenza e ricerca e sviluppo per tutti i prodotti energetici di NIO in Europa.

Lo swap: i numeri e il costo del noleggio batterie

Assieme al SUV ES8, arriveranno presto due berline, la ET7 e la ET5. Per tutte è prevista la possibilità di acquisto senza batteria. In Norvegia Nio vende l’ES8 senza batteria per l’equivalente di poco più di 52.000 dollari. Per la batteria da 75 kWh di proprietà bisogna aggiungerne altri 8.700. Ma quasi tutti, ha detto l’azienda per possedere un pacco batteria da 75 kWh. Ma secondo l’azienda quasi tutti hanno preferito il leasing che comporta un abbonamento a circa 135 dollari mensili.

Le stazioni di sostituzione rapida della batteria di Nio sembrano funzionare bene in Cina, dove hanno già effettuato 10 milioni di sostituzioni rapide. Ogni stazione effettua in media 33 sostituzioni rapide al giorno, cioè poco più della meta di quelle che permetterebbero di raggiungere il pareggio costi e ricavi, a detta di Nio. Molti analisti ritengono però che il punto di pareggio sarebbe attorno a 100 sostituzioni al giorno, a fronte di una potenzialità teorica dell’impianto di oltren 300 sostituzioni.

L’operazione richiede circa 5 minuti e viene effettuata automaticamente, anche in fase di ingresso dell’auto nella stazione. Nio in Cina ha anche una rete di 896 impianti di ricarica convenzionali.

— Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —