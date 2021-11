Nio consegna in Norvegia la prima ES8 (con battery swap)

Due batterie, modello base (75 kWh) a 62.370 euro

La Nio ES8 è infatti disponibile con batteria a noleggio e sostituzione rapida, secondo il programma “battery as a service” (Baas).

Il SUV ES8 viene offerto in configurazioni a sei e sette posti. Accelera da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi e vanta una velocità di ricarica di picco (con presa CCS) di 120 kW. Ci sono due opzioni di pacco batteria: il modello di gamma standard ha un pacco batteria da 75 kWh e parte da 609.000 corone norvegesi (62.370 euro); la versione a lungo raggio ha un pacco da 100 kWh, un’autonomia fino a 500 km (WLTP) e un prezzo di partenza di 679.000 NOK (68.822 euro).

La base della Nio in Norvegia sarà la NIO House, il centro servizi e consegne dell’azienda a Oslo. Offre la consegna, la manutenzione e la riparazione dei veicoli, oltre a vari servizi per i clienti come una caffetteria, una biblioteca e un “soggiorno”. NIO fornirà servizi in altre città norvegesi attraverso partner autorizzati.

Con batterie a noleggio sconti fra 9.216 e 16.690 euro

Anche l’innovativo (e controverso) programma Battery as a Service (BaaS) di NIO sarà presto disponibile in Norvegia. Le batterie sono intercambiabili. Entro la fine del 2022, NIO prevede di costruire 20 stazioni Power Swap in Norvegia. I clienti BaaS possono acquistare un’auto senza batteria e “abbonarsi” a batterie di varie capacità pagando un canone mensile. Gli acquirenti che scelgono la batteria di gamma standard possono detrarre 90.000 corone (9.216 euro) dal prezzo di acquisto del veicolo e pagare un canone di abbonamento per la batteria di 1.399 corone (143 euro) al mese.

Per la batteria a lungo raggio, la riduzione del prezzo è di 160.000 corone (16.691 euro) e il canone di abbonamento mensile è di 1.999 corone. (205 euro).

La campagna d’Europa: seconda tappa in Germania

NIO sembra essere in un momento magico. I volumi di consegna sono infatti cresciuti per sei trimestri consecutivi. Finora ha consegnato 66.395 vetture in tutto il mondo nel 2021.

«La Norvegia è il punto di partenza del nostro viaggio in Europa e oltre _ afferma Alexander Schwarz, CEO di NIO Europe _ La nostra visione è quella di fornire ai nostri utenti servizi senza soluzione di continuità e senza preoccupazioni, nonché esperienze utente eccellenti e gioiose. Dalle nostre NIO Houses, come la prima a Oslo, alle nostre stazioni di cambio batteria, ai nostri modelli di abbonamento Battery-as-a-Service senza preoccupazioni e ai nostri comodi servizi online, far parte della comunità NIO porterà gioia, amicizia e interazione significativa».

