Nilox, nuove eBike da strada e mtb con il fattore K

Tante novità sul fronte eBike in casa Nilox, giusto in tempo per l’arrivo dell’estate. Si tratta di tre bici molto diverse per caratteristiche e prezzi rispetto a quanto eravamo abituati fin qui. Presentato in anteprima a EICMA 2022, il trio di nuove eBike segna un’espansione della gamma verso l’alto. Inoltre conferma la volontà del brand di continuare a investire per migliorare le performance già raggiunte in termini di affidabilità, tecnologia e caratteristiche tecniche.

Si va dalla K1 MID, eBike da città con accorgimenti per una guida comoda e agile, fino alla sportiva K2 MID e infine la performante K3 MID. Quest’ultima è una vera e propria mountain bike a pedalata assistita. Per quanto riguarda i prezzi si parte da 2.000 o poco più per la K1 e si arriva a quasi 6.000 della K3. Tutte le bici sono assemblate in Italia e usano molte componenti italiane. A partire dalla scelta dei propulsori, che sono tre diversi ma sempre tricolori. Si tratta infatti di OLI eBike Systems, Askoll e Polini, montati in posizione centrale in tutti i nuovi modelli.

K1 MID è cittadina e per tutti i giorni

La K1 MID è la nuova proposta di Nilox per il commuting urbano. Ha il telaio in alluminio e motore centrale OLI Sport One da 36 V 250 W e coppia di 60 Nm. La batteria rimovibile è al litio da 36 V 13 Ah – 468 Wh. Consente quindi un’autonomia dichiarata fino a 80 km. Il cambio è uno SHIMANO Tourney a 7 velocità e i freni a disco idraulico sono sempre SHIMANO M200 anteriore e posteriore. Per quanto riguarda i cerchi DRC, pneumatici VITTORIA. La ruote sono KENDA 28″ x 1.95″. K1 MID è in vendita a un prezzo consigliato di 2.100 €, disponibile in due taglie, 44 (S) e 48 (M), in grigio antracite.

Nilox va anche in e-mountain con K2

La K2 MID è una e-mtb con telaio in alluminio e forcella Rock Shox. Per quanto riguarda il motore sempre centrale è un ASKOLL ULTRA 36 V 250 W – 95 Nm, mentre la batteria removibile al litio LG 36 V 17.5 Ah – 630 Wh. Qui l’autonomia dichiarata arriva a 130 km. Mentre il cambio ha 12 velocità ed è un SHIMANO Deore, come i freni a disco idraulici sia davanti che dietro.

Il Controller è SIGMA EOX Remote 500 a 7 tasti e display SIGMA EOX V1300. La nuova K2 MID è in vendita a un prezzo indicativo al pubblico di 3.300 €. Attraverso il sistema di controllo, composto dall’ergonomico controller SIGMA EOX Remote 500 a 7 tasti e dal pratico display LCD SIGMA EOX V1300, è possibile inoltre collegare il sistema ASKOLL ULTRA al tuo smartphone e ai tuoi wearables, registrando ogni avventura tramite le tue app di tracking preferite.

K3 è fatta per chi non si accontenta

Il modello top di gamma è la K3 Mid, di fatto una e-mountain bike con performance altissime. A partire dal motore POLINI E-P3 +MX 36 V 250 W – 90 Nm da 2,9 kg di peso. La batteria invece è Samsung rimovibile al litio 36 V 17.5 Ah – 630 Wh (130 km di autonomia in uso continuativo). Il telaio è in alluminio con sellino telescopico PROMAX. Cambio Deore di Shimano e freni a disco M400 . Le ruote sono di grandezza diversa: VITTORIA – 29″ x 2.4″ anteriore e 27.5″ x 2.6″ posteriore. Il display è griffato Polini. K3 MID è disponibile in tre taglie, 40 (S), 45 (M) e 50 (L), nella colorazione sabbia a un prezzo consigliato di 5.900 euro. Un piccolo particolare aggiuntivo è la configurazione “Mullet”, ovvero con pneumatici VITTORIA su cerchi DRC differenziati: 29″ x 2.4″ all’anteriore e 27.5″ x 2.6″ al posteriore.

