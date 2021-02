Nilox e National Geographic insieme: 3 e-bike e un monopattino

Nilox e National Geographic insieme per la prima volta in una collaborazione dedicata agli esploratori della città. Sempre mossi da motori a zero emissioni.

Interessante collaborazione tra Nilox e National Geographic. Tre modelli di e-bike e un monopattino elettrico nati per una sola precisa volontà comune. Quella di creare «una gamma di veicoli unici dedicati ai veri esploratori, urbani e non».

A testimonianza della vicinanza del marchio Nilox con lo sport ci sono le sponsorizzazioni che riguardano Juventus, Inter e Monza nel calcio, dopo aver avuto un rapporto di due stagioni con il Milan. Ma ancor di più è da seguire la partnership con Nba Italia. Infatti a ottobre 2020 è stato siglato un accordo che prevede una gamma di prodotti brandizzati NBA, inclusi monopattini e bici elettriche, oltre a power bank e action camera.

«Grazie a questa partnership, Nilox entra ufficialmente nel mondo della pallacanestro, una disciplina che non è soltanto uno sport ma uno stile di vita », ha detto lo Chief Operating Officer of Esprinet Group and Head of the Nilox Brand, Giovanni Testa. «Proprio come la mobilità elettrica, che rappresenta un nuovo modo di vivere e muoversi per la città, la partnership con l’NBA rappresenta il nostro continuo investimento nel posizionamento del brand, associato ad una delle più importanti leghe sportive al mondo».

Nilox e National Geographic insieme: le e-bike

Nilox J3 National Geographic è una e-bike con ruote 20” fat. Il cambio shimano a sette marce, i freni a disco e un motore a 5 velocità attivabile tramite il display LCD posizionato sul manubrio. Nilox J3 può inoltre raggiunge i 25 km/h grazie al motore Brushless High Speed da 250 W di potenza, sensore di coppia integrato installato sul mozzo posteriore. La batteria rimovibile LG da 36 V – 8 Ah che garantisce un’autonomia fino a 45 km. Infine telaio in alluminio e luci LED completano il look sportivo e aggressivo. Prezzo al pubblico consigliato di € 1499,95.

Nilox X6 National Geographic è la prima mountain bike a pedalata assistita di Nilox. Ma si adatta anche alla città grazie alla sua versatilità e praticità. Dotata di una solida forcella ammortizzata, freni a disco TEKTRO anteriori e posteriori e cambio SHIMANO da 21 velocità, Nilox X6 NG garantisce il massimo controllo su strada e fuori strada.

Gli pneumatici da 27.5” x 2.10”, la batteria rimovibile LG da 36 V – 10.4 Ah e il motore Brushless High Speed da 250 W rendono la nuova mountain bike Nilox ancora più performante, affidabile e divertente da guidare. Telaio in alluminio, 25 km/h di velocità massima e fino a 60 km di autonomia con una sola carica. Il display LCD consente di monitorare numerose informazioni come autonomia della batteria, velocità massima e chilometri percorsi.

C’è anche l’ e-bike per uscire dalla città

Facilità di guida, stile e funzionalità distinguono la bici elettrica a pedalata assistita Nilox J5 NG. Grazie alla batteria rimovibile LG da 36 V – 10.4 Ah potrai percorrere in modalità assistita fino a 65 km, permettendoti di affrontare non solo i percorsi cittadini ma di puntare al cicloturismo.

Unendo l’accessibilità e l’innovazione che desideri, Nilox J5 NG potrà garantirti una guida confortevole e sicura in ogni situazione, grazie alle robuste ruote da 26″ e al cambio SHIMANO a 7 marce. Motore Brushless High Speed a 5 modalità da 250W, attivabile dal comando sul manubrio, in grado di farti raggiungere una velocità massima di 25 km/h.

Il monopattino Nilox e National Geographic

DOC TEN National Geographic racchiude il massimo della tecnologia sviluppata da Nilox per i monopattini elettrici, con un look elegante e sportivo allo stesso tempo. Dotato di un motore da 350W, unito ad una batteria che garantisce fino a 25 km di autonomia e un’ampia pedana.

Le ruote da 10” garantiscono affidabilità e stabilità e il doppio freno a disco offre una sicurezza in più. Infine, il nuovo parafango con luce a LED offre un’ottima visibilità anche fuori dal centro cittadino. Prezzo al pubblico consigliato di € 469,95

Inoltre Intesa San Paolo offre la possibilità ai suoi correntisti di acquistare le e-bike della collab tra Nilox e National Geographic usufruendo di rate a interessi zero con 70 euro per 20 mesi.