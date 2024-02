Nilox mette la targa al suo monopattino elettrico

L’azienda italiana Nilox si prepara alle nuove disposizioni del Codice della Strada lanciando sul mercato un monopattino elettrico già dotato di porta-targa.

Il decreto attuativo non c’è ancora – arriverà entro la fine di marzo – ma in merito all’imminente introduzione in Italia di targa e assicurazione obbligatorie per i monopattini elettrici, c’è chi ha scelto di giocare in anticipo. Nilox, brand specializzato nella mobilità elettrica hi-tech su due ruote, ha infatti già pronto un nuovo modello di monopattino dotato di porta-targa sul parafango.

Assicurazione e targa obbligatorie

L’azienda italiana non è nuova a rispondere con un certo tempismo ai cambiamenti normativi che hanno investito il segmento dei monopattini elettrici negli ultimi tempi. Ad esempio, i modelli Nilox M1 e S1 sono stati tra i primi in Italia ad incorporare le frecce nei Led anteriori e posteriori o ad avere i doppi freni obbligatori.

Adesso tocca al nuovo Nilox fare da apripista ed ospitare la targa identificativa, necessaria per circolare secondo le disposizioni che il nuovo Codice della Strada impone ai veicoli elettrici cosiddetti “leggeri”.

In attesa di capire quali saranno nello specifico le nuove regole operative, Nilox si è quindi portata avanti col lavoro.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Sicuro, anche off-road

Il porta-targa è un plus importante ma c’è anche altro. Il nuovo monopattino elettrico viene presentato da Nilox con “alti standard in termini di sicurezza, tecnologia applicata e caratteristiche tecniche distintive”.

È dotato di motore da 350 W e di batteria da 36V-10Ah, che garantisce 40 km di autonomia massima dichiarata.

Punto di forza sono soprattutto i grossi pneumatici da 10” carrozzati, che insieme alla forcella ammortizzata puntano ad offrire una migliore risposta di assorbimento agli urti e quindi maggiore stabilità alla guida su diversi fondi stradali, urbani ed off-road.

Tutti gli accessori obbligatori sono ovviamente presenti, compresi gli indicatori di direzione già integrati sulle manopole.

Innovativo poi il sistema di sicurezza anti-furto, che sfrutta la funzione di bloccaggio del mezzo tramite App.

Il monopattino Nilox è declinato in tre versioni (Lizard, Viper, Ant), con dettagli cromatici differenti e sarà disponibile sul mercato italiano al prezzo consigliato di 599,95€.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –