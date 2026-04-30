











Nilox rinnova per la stagione primavera-estate 2026 la propria proposta dedicata al tempo libero e alla mobilità leggera, rafforzando la presenza nelle eBike entry level e ampliando l’offerta outdoor con nuovi prodotti per l’acqua e wearable smart.

Nilox è un brand già noto per action cam e micromobilità elettrica. Un marchio che vuole consentire l’accesso alle tecnologie outdoor a un pubblico più ampio possibile. Stagione dopo stagione, oltre a rinnovare i prodotti in commercio, amplia la propria offerta. Quest’anno è il caso di una linea di occhiali intelligenti pensati per accompagnare attività sportive e spostamenti urbani. Sorapis e Glen con audio open-ear e certificazione IPX4, pensati per sport e mobilità quotidiana senza isolarsi dall’ambiente circostante e Video Glasses che integrano una fotocamera da 8 MP per video in Full HD e memoria da 16 GB.



eBike al centro dell’offerta Nilox

Nilox continua poi a presidiare la fascia entry level evoluta della mobilità elettrica e degli accessori outdoor con una gamma articolata che comprende eBike FAT e city. La gamma 2026 introduce aggiornamenti importanti soprattutto nella famiglia FAT pieghevoli, sempre molto apprezzate da chi cerca versatilità tra città e percorsi misti.

Tra le novità più interessanti spicca X8 Ultra, evoluzione della X8 Pro, con batteria da 48V e autonomia fino a 90 km, pensata per ampliare l’utilizzo anche su tragitti extraurbani e weekend fuori città. Restano centrali le gomme FAT da 20”x4”, ormai elemento distintivo della gamma, mentre il display con porta USB-C integrata introduce una funzionalità concreta per l’uso quotidiano.

Salendo di livello arriva la X10 Ultra, modello più avanzato della serie, con telaio in alluminio, freni a disco idraulici e batteria da 624 Wh: una configurazione che migliora sicurezza e autonomia, mantenendo però il posizionamento accessibile tipico del marchio.

Sul fronte urbano, Nilox aggiorna anche la linea city con modelli come J1 Pro, reinterpretazione moderna della pieghevole storica del brand, e la J7, pensata per chi cerca maggiore autonomia (fino a 80 km) e una struttura più robusta per l’uso quotidiano.

Dalla spiaggia allo snorkeling: la linea acqua introduce nuove esperienze

Accanto alla mobilità elettrica terrestre cresce in modo evidente la Aqua Collection, segmento su cui Nilox continua a investire con prodotti pensati per il divertimento in mare.

Tra le novità spicca Makai Nui, acquascooter progettato per snorkeling e immersioni ricreative fino a 30 metri di profondità e con autonomia fino a 35 minuti, dotato anche di supporto per action cam integrata: un dettaglio coerente con il DNA del brand legato alla ripresa outdoor.

Sempre in ottica entertainment estivo arriva anche il waterscooter Kahuna, pensato per utilizzo in spiaggia o piscina, con controllo remoto removibile e display digitale per monitorare velocità e batteria. Più orientato invece a chi si avvicina al paddle è il nuovo SUP Waikiki, versione compatta e stabile pensata per un pubblico entry level che cerca facilità di trasporto e utilizzo immediato.

L’ecosistema Nilox

Nel complesso la strategia Nilox per il 2026 conferma una direzione chiara: integrare mobilità elettrica leggera, accessori smart e attrezzatura outdoor in un unico ecosistema accessibile, con particolare attenzione a chi si avvicina per la prima volta a queste esperienze ma vuole comunque dotazioni complete e versatili.