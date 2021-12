Nikola batte Tesla: consegnati i primi camion elettrici

Nikola batte Tesla e consegna le prime unità del suo camion elettrico Nikola Tre. Smentendo così le cassandre che la davano per spacciata dopo l’attacco in Borsa di speculatori shortisti e l’indagine del Procuratore generale dello Stato di New York che in estate ha portato alle dimissioni il fondatore Trevor Milton.

I veicoli sono andati all’azienda di logistica Total Transportation Services (TSSI), che opera nel porto californiano di Los Angeles e Long Beach. I primi veicoli saranno due camion a batterie più due fuel cell ad idrogeno e serviranno come test nell’impiego reale. Se la sperimentazione avrà successo TSSI entro l’estate darà corso all’ordine che consiste nella fornitura di 100 camion, 30 BEV e 70 FCEV.

Tuttavia dopo le disavventure di questa estate i piani e gli obiettivi della stat up sono stati drasticamente ridimensionati. Il nuove CEO Mark Russell ha ridotto da 600 a 100 la previsione di consegna test ai clienti. E successivamente è sceso a 25. La fabbrica americana non decolla a causa della penuria di componenti e del venir meno di alcuni fornitori.

Qualcuno sospetta che anche i primi veicoli consegnati eri non siano stati prodotti in America, bensì in Europa nella fabbrica Iveco di Ulm. Secondo i piani iniziali Iveco, che è azionista forte di Nikola, dovrebbe rifornire il mercato europeo montando il powertrain sviluppato da NiKola sulla piattaforma proprietaria S-Way. Il primo contratto di fornitura europeo riguarda il Porto di Amburgo che ha ordinato 25 camion a batteria con consegna entro il 2022.

«Nikola si è impegnata a effettuare le sue prime consegne di Tre BEV nel quarto trimestre del 2021 ed è un grande onore celebrare questo traguardo con il nostro partner, TTSI», ha dichiarato Russell al momento della consegna dei camion.



Vic LaRosa, presidente di TTSI, ha aggiunto: «Produzione, prestazioni e manutenzione saranno la chiave del nostro successo futuro e siamo fiduciosi che Nikola eccellerà su tutti e tre i fronti».

