Niente record a Pikes Peak per il Model 3, solo un botto

Niente record a Pikes Peak per la Tesla Model 3 da preparata dal team Unplugged Performance. Un’uscita di strada ha interrotto il tentativo.

Niente record, tutto finito alla seconda curva

La Pikes Peak è una gara mitica per gli appassionati di tutto il mondo. È una prova cronometrata in salita, con partenza è a 2.862 metri sul livello del mare. Dopo 1.440 metri di dislivello e 156 curve, si arriva a 4.302 metri di altitudine, con uno sbalzo di temperatura che mette a dura prova anche i piloti. La Model 3 di Unplugged non è la prima auto elettrica a misurarsi in questa gara: tra le altre la Volkswagen due anni fa costruì appositamente un bolide denominato proprio ID.R Pikes Peak.

L’obiettivo è sempre quello di rompere la barriera dei 10 minuti sul giro, su questa parte di montagna che gli americani chiamano Devil’s Playground, il parco del Diavolo. Ma il tentativo è andato male: già alla seconda curva, il Model 3 ha sterzato a sinistra e ha colpito il muro di sicurezza. Per fortuna l’auto dopo l’urto non è stata sbalzata verso destra, da dove inizia un ripido sentiero in discesa.

“Solo sfortuna, il potenziale per vincere c’era tutto”

Unplugged Performance ha fatto sapere che l’incidente è stato causato da un massiccio ostacolo che non si trovava sul tracciato durante le ricognizioni. Il pilota Randy Pobst assicura che comunque c’erano tutte le condizioni per centrare l’obiettivo di stare nei 10 minuti. “Ci siano alzati alle 3 del mattino, tutto era stato preparato con cura, dopo che nella Qualifiche avevamo dimostrato tutto il nostro potenziale. Ma un ostacolo imprevisto ha trasformato in una grande tristezza quello che poteva essere un trionfo. Per fortuna della nostra sessione di Qualifica resta un video che dimostra quel che eravamo in grado di fare”. Ma un altro video, girato da un appassionato presente sul tracciato, mostra lo sfortunato impatto che ha posto fine (per ora) ai sogni di Randy Pobst e del team Unplugged Performance. Si vede lo spoiler della Tesla Model 3 staccarsi e volare in aria quando colpisce le rocce: un impatto notevole per lo sfortunato pilota, che non ha riportato conseguenze. Danni piuttosto gravi, invece, per l’auto.