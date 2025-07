Niente multa per l’auto elettrica parcheggiata nella ricarica

Niene multa per l’auto elettrica parcheggiata nella ricarica: un lettore chiama la Polizia Locale, che però sostiene di non potere fare nulla. È successo a Roccaraso, Abruzzo. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Niente multa a Roccaraso, la Polizia locale dice di segnalare a Enel X

“I l mese scorso ho ritirato la mia nuova Tesla Model Y 2025 blu oceano , prima macchina elettrica in assoluto. Sono quindi alle prime esperienze e disavventure con l’elettrico, compreso una piccola ansia da ricarica, dissepata dopo i primi viaggi . Sabato pomeriggio stavo in montagna a Roccaraso, in Abruzzo, volevo approfittare per ricaricare l’auto e passeggiare in centro. Decido quindi di prenotare una colonina di Enel X (AC 22 kW) vedendo anche che l’altra era già occupata . Ebbene, arrivato alla colonina il primo stallo era occupato correttamente con un’auto in ricarica e cavo collegato, mentre nel secondo stallo era parcheggiata un’auto elettrica che non aveva mai ricaricato e non aveva alcun cavo collegato. Ho dovuto nn solo rinunciare alla ricarica (fortunatamente la batteria era al 50 %), ma anche giustificare ad Enel X la mancata ricarica per non pagare inutilmente. Ho deciso di cercare i vigili in zona per segnalare, ma con grande delusione mi èstato detto che non potevano fare niente, di segnalare ad Enel, niente di più . Dopo alcune ore l’auto era ancora lì. Fortunatamente nel paese vicino, Alfedena, era libera un’altra colonnina: con un po’ di sacrificio ho ricaricato. Molto dispiaciuto da questi comportamenti , poi proprio da colleghi di auto elettriche “ . Massimiliano Gaetani, da Napoli.

Ma il Codice parla chiaro: c’è la sanzione per divieto di sosta