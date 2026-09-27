Niente bonus colonnina ? Passo a una Giulia GTA del ‘74



















Niente bonus colonnina? Come reazione c’è chi medita addirittura di tornare a un’auto storia, un’Alfa Romeo di mezzo secolo fa. E poi cì che chi, come Alessandra, il bonus l’ha perso per poche ore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Lavori chiusi il 19 giugno, mi compro un’Alfa storica

“H o visto online che raccogliete testimonianze sull’applicazione del Bonus Colonnine 2026. Ho inviato pec di protesta al MISE , Governo italiano, ed informativa al parlamento Europeo. Per quanto possa valere! Se tutti scrivessero, forse qualche cosa cambierebbe. Tutto in barba al Green Deal Europeo tanto promosso dall’Europa. Uno scandalo! Io ho installato la Wall Box ad Aprile 2026, con lavori chiusi il 19 Giugno. La prossima auto che comprerò sarà una Giulia GTA del 1974, auto storica, fà un pò di fumo azzurro. Sarà la mia auto principale. La colonnina la venderò su Subito.it. Buona Giornata“. R oberto Seveso, Tavernerio (Como)

Niente bonus colonnina per un giorno: il mio acquisto è del 25/6

“V orrei unirmi alle varie rimostranze riguardo al bonus colonnine domestiche…Io, come altri, ho installato una colonnina elettrica seguendo tutte le indicazioni dei precedenti decreti: ho installato un modello idoneo, ho pagato con un sistema tracciato ecc…Ero soddisfatta e fiduciosa. Fino a quando, qualche giorno prima del click day, ho scoperto che il bonus sarebbe stato riconosciuto solo a chi aveva completato l’ installazione a partire dal 26 giugno...Pensate che la mia fattura di acquisto è datata 25 giugno, oltre al danno anche la beffa di aver mancato l’obiettivo per un solo giorno. Sinceramente mi sento presa in giro. Spero che il governo, visto che i fondi disponibili sono molti e non credo saranno distribuiti da qui a fine anno, decida di modificare le regole del gioco. In modo che chi come me è stato lungimirante possa ottenere il bonus. Grazie”. Alessandra Recchia