Nidec lancia E-Axle Gen.2, motore delle meraviglie

Nidec Corporation ha annunciato di aver avviato la produzione in serie del nuovo motore integrato E-Axle di seconda generazione, il Gen.2, dopo che la prima generazioni aveva proiettato l’azienda giapponese al vertice del mondo.

Nidec, la regina del motore EV

Dal 2019, con E-Axle Gen.1, Nidec ha scalato le classifiche e il suo powertrain per EV che combina un motore, ingranaggio e inverter equipaggia ben 13 veicoli di atrettanti costruttori, cinesi e non. In totale è stato prodotto finora in oltre 520 mila unità.

E ora arriva il Gen.2, la cui produzione su scala industriale è appena iniziata nello stabilimento Nidec Auto Drive System di Guangzhou, in Cina.

Più leggero, più potente, più silenzioso

Più leggero e più silenzioso del suo predecessore Gen.1, è basato su progettazione di circuiti, raffreddamento dell’olio e altre innovazioni tecnologiche sviluppate con l’esperienza accumulata in questi anni.

E-Axle Gen. 2 è più leggero del 19% e vanta il 20% in più di coppia e potenza grazie all’uso di circuiti più piccoli e inverter basati su nuove tecnologie di avvolgimento.

Con l’uso di nuovi magneti raffreddati a olio con sistema di circolazione a due vie questo motore richiede quantità inferiori di terre rare come disprosio (Dy), terbio (Tb) e altri tipi di terre rare pesanti. I magneti verranno poi gradualmente sostituiti da altri privi di terre rare pesanti. Infatti la potenza di un magnete (sostanza ferromagnetica) si riduce fino a perdersi alle alte temperature; ma il magnete può essere più resistente al calore utilizzando disprosio e terbio. Con l’uso di migliori capacità di raffreddamento, l’E-Axle Gen.2 può ridurre con successo la temperatura dei magneti, riducendo così drasticamente le quantità richieste di disprosio e terbio.

Anche il rumore del motore è ridotto di 6 – 8 dB grazie, all’allocazione ottimizzata dei componenti e agli ingranaggi di nuova concezione.

Il modello da 100 kW di E-Axle Gen.2 è ora in produzione in serie. Ma i modelli da 200 kW, 150 kW e altri attualmente prodotti nella gamma dell’azienda saranno sostituiti gradualmente da Gen.2.

Specifiche di E-Axle Gen.2 da 100 kW

-Potenza di picco: 100 kW a 350 V, 20 s ● Potenza nominale: 38 kW ● Coppia di picco dell’albero di uscita: 2.400 Nm

–Numero di giri massimo dell’albero di uscita: 1.250 giri al minuto ● Peso: 57 kg ● –Tensione di esercizio: 300 – 460 V

–Dimensioni esterne (mm): 432,8 x 408,3 x 351,3

Nidec mira ad acquisire il 40-44% della quota globale del mercato dei motori elettrici per veicoli elettrici entro il 2030. Continuerà perciò ad impegnarsi nello sviluppo di prodotti più leggeri, più piccoli e compatti ma anche altamente efficienti e controllabili.

Nidec è stata fondata a Kyoto, in Giappone, nel 1973 dal suo presidente Shigenobu Nagamori. Nel 1979, Nidec è diventata la prima azienda al mondo a commercializzare con successo un motore cinese a trasmissione diretta. A livello mondiale conta su 300 filiali (in Italia Nidec Asi, ex Ansaldo sistemi industriali) impiega oltre 100.000 lavoratori e fattura 13 miliardi di dollari.