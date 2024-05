Dal Nickel al rame: le materie prime mettono in crisi la transizione

Dal nickel al rame, i prezzi delle materie prime per la transizione sono in risalita, ma gli investimenti non sono ancora sufficienti. E questo rallenta il passaggio all’elettrico

Non solo oro e argento: sono ormai considerati beni rifugio per eccellenza, soprattutto in momenti di incertezza finanziaria. Anche le quotazioni di materie prime come nichel, rame e litio hanno ripreso a correre dopo un calo durato per quasi tutto il 2023.

Nichel e rame sono fondamentali per l’elettrificazione dei trasporti e la decarbonizzazione

Ma nel primo caso si tratta di “speculazioni” che riguardano soprattutto gli investimenti alternativi. Invece, nel secondo si entra nel cuore dei minerali necessari per la decarbonizzazione e l’elettrificazione delle attività economiche.

Paradossalmente, i problemi non arrivano dal rialzo dei prezzi – come nel caso di nickel e rame – ma dal fatto che l’offerta di “materiali critici” per la transizione non è sufficiente e soprattutto non si è stabilizzata negli ultimi. Il che tradotto significa che – per alcune materie prime – il rischio geopolitico è ancora troppo elevato e gli investimenti non ancora sufficienti. Rendendo le forniture incerte e alimentando la speculazione dei prezzi.

Macron è intervenuto nella crisi della Nuova Caledonia, dove si trova il 6% delle riserve di nichel

Ma andiamo con ordine. L’ultimo caso riguarda il nichel, elemento fondamentale nella produzione di catodi per le celle delle batterie litio utilizzate nell’automotive. I disordini degli ultimi giorni causati dagli indipendentisti della Nuova Caledonia, “territorio d’oltremare” francese al largo dell’Australia, ha spinto verso l’alto il prezzo.

Per quale motivo? Il presidente Macron ha imposto la legge marziale per riportare l’ordine nell’arcipelago, ma la situazione instabile ha provocato un balzo delle quotazioni: inevitabile, visto che qui si trova uno dei più grandi giacimenti al mondo e complessivamente la Nuova Caledonia ha il 6% delle riserve mondiali.

Dalla geopolitica alla finanza. In questo caso parliamo di rame: l’oro rosso – fondamentale sia nello sviluppo delle telecomunicazioni così come per la transizione energetica – è al centro della battaglia scatenata dal colosso australiano delle materie prime Bhp per scalare il gruppo Anglo American.

L’obiettivo degli “aussie”, in realtà, è prendere il controllo di due delle più grandi miniere al mondo di rame, rispettivamente in Cile e Perù.

Anche in questo caso, come per il nichel, i prezzi del rame hanno ripreso a salire sulla scia della battaglia societaria: per il mercato è un segnale della ripresa degli investimenti sulle materie prime dopo il grande freddo del 2023.

Per il settore materie prime è la conferma di una curva che ha cambiato direzione: l’anno scorso, il rallentamento delle vendite di auto elettriche e lo stop a una serie di progetti di eolico off shore in Europa e Usa (a causa dell’aumento dei tassi e del precedente recod delle quotazioni delle materie prime) aveva provocato un calo della domanda di materie prime.

Nel 2023, aumento dei tassi e prezzi delle materie prime hanno frenato l’eolico off shore

Risultato: nel 2023 il prezzo del litio è sceso del 75%, per cobalto, nichel e grafite il calo è stato calcolato in una forbice compresa tra il 30% e il 45%. Il che ha avuto due conseguenze: ha contribuito ad abbassare i costi delle batterie del 14%, ma allo stesso tempo ha portato a un rallentamento degli investimenti per l’estrazione e la lavorazione delle materie prime.

Ecco perché, pochi giorni fa, è arrivato l’allarme di Fatih Birol, direttore generale della Iea, l’Agenzia internazionale dell’energia. “L’appetito del mondo per tecnologie come i pannelli solari, le auto elettriche e le batterie sta crescendo rapidamente, ma non possiamo soddisfarlo senza forniture affidabili e in espansione di minerali critici”.

Birol ha parlato a margine della presentazione del Global Critical Minerals Outlook 2024, dove nichel e rame con altre materie prime sono al centro dell’analisi. Il documento sottolinea come gli investimenti per l’estrazione e lavorazione di materie prime “critiche” per la transizione l’anno scorso siano cresciuti del 10% nel 2023. Mentre le operazioni per nuove esplorazioni siano in aumento del 15%. Ma si tratta di numeri comunque in ribasso rispetto al 2022

Tuttavia, il ritmo è in ulteriore rallentamento rispetto all’anno precedente. E nel medio periodo non è comunque sufficiente per soddisfare in nessun caso l’aumento della domanda così come da previsioni dell’Agenzia internazionale dell’Energia.

Le criticità sono sia “industriali che geopolitiche . Il litio e il rame sono i più sensibili all’altalena di domanda e offerta, mentre grafite, cobalto, terre rare e nichel risentono delle crisi geopolitiche.

Verrebbe da dire che nemmeno la transizione sarà un pranzo di gala.

