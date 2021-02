Next-To: Stellantis, smart city e studenti per la transizione energetica

Con Next-To Stellantis prepara la smart city insieme ai giovani universitari. Questa la sintesi del progetto caratterizzato da tre parole chiave: mobility, technology, generation. Quattro i protagonisti principali: l’azienda Stellantis, la startup Solerzia, l’ente regionale per il diritto allo studio universitario EDISU e le università piemontesi e la Regione Piemonte.

Next-To prepara alla mobilità elettrica gli studenti

L’alleanza che forma questo progetto punta alla promozione della mobilità sostenibile e alla digitalizzazione dei servizi con gli studenti protagonisti. Nella pratica Stellantis offre due Jeep Renegade plug-in hybrid a EDISU per le sue attività mentre la start-up Solerzia mette a disposizione tre Tower ovvero una colonnina che offre più servizi rispetto alla ricarica (oltre che per le auto, per la micromobilità). I beneficiari sono università e studenti. In questo modo si soddisfano più esigenze e si “formano” alla smart city le giovani generazioni.

Di Stefano di Stellantis: dalle auto ai servizi

L’intervento di Roberto Di Stefano, responsabile e-Mobility Stellantis (qui l’intervista a Vaielettrico.it) oltre che sul progetto specifico si è basato sulla nuova mission: “Ci stiamo trasformando da fornitori di prodotti a servizi di e-mobility pensiamo alla App con i 200mila punti di ricarica localizzati o pensiamo al progetto Vehicle-to-Grid (V2G) nel piazzale di Torino Mirafiori”. Cambia l’azienda perché cambia il mondo: “Il 50% della popolazione mondiale è concentrata per il 50% in agglomerati urbani e si prevede di raggiungere il 70% in aree che coprono il 3% della superficie del pianeta“.

La centralità delle metropoli e della smart city

Le metropoli diventano sempre più centrali e viste le conseguenze dei cambiamenti climatici: “E’ fondamentale ripensare alla mobilità alle città – sottolinea Di Stefano – in particolare oggi con l’accelerazione data dalla pandemia“. E infine una citazione politica sulla centralità data del presidente Biden alla lotta contro i cambiamenti climatici. Questo scenario spiega questo progetto e il pieno coinvolgimento degli studenti.

Solerzia in Next-To: l’integrazione dei servizi con la mobilità sostenibile

Alessandro Sartarelli, direttore generale Solerzia, ha evidenziato la centralità dell’integrazione ovvero i servizi per la città sono legati alla mobilità elettrica. “I nostri prodotti hanno il sistema fotovoltaico integrato nella struttura. Parliamo dei pali dell’illuminazione, l’infrastruttura più diffusa al mondo, dopo i guard-rail, dove ai servizi per la ricarica si aggiungono quelli dedicati all’illuminazione, alla videosorveglianza, alla comunicazione pubblicitaria o di servizio. Saranno tre le Tower installate con questo progetto“.

Anche le Università devono essere smart e a energia verde