Next NX², lo scooter elettrico spagnolo che sembra un 250 cc

Il Next NX² è uno scooter elettrico che, sulla carta, ha tutti i numeri in regola per piacere. Arriva dalla Spagna, non è economico, ma è la risposta per chi cerca prestazioni.

Arriva dalla Spagna con una scheda tecnica davvero interessante. Infatti, pur non stupendo in nessuna caratteristica in particolare, raggiunge un elevato equilibrio a 360°. Il Next NX² è uno scooter elettrico dalle dimensioni di un 150 cc, ma con una potenza da “cilindrata” superiore. Il motore centrale infatti ha una potenza di 10 kW e 15 di picco e raggiunge una velocità massima di 130 km/h. È alimentato da una batteria davvero importante da 8,65 kWh che assicura un’autonomia di 125 kg con un utilizzo urbano e non solo. Secondo i dati forniti infatti “consuma” 8,7 kWh ogni 100 chilometri a velocità extra urbane. Un dato che, se confermato nell’utilizzo reale, risulterebbe davvero molto interessante. Le caratteristiche del Next NX² Anche il peso, se si considerano le dimensioni della batteria, non è niente male: 173 kg (comparabile con uno scooter termico 250). Il tempo di ricarica dovrebbe aggirarsi intorno alle 4,8 ore con caricabatterie da 230 volt. Di tutto rispetto anche la ciclistica con ruote da 13 pollici dotate di freni a disco e ABS da 260 mm all’anteriore e 240 al posteriore. Il passo è piuttosto ridotto (1.480 millimetri) e l’altezza da terra raggiunge gli 845 millimetri. Oltre all’ABS sono tante le dotazioni del Next NX²: display TFT, retromarcia, avviamento keyless, illuminazione a LED e cruise control. Nota comprensibilmente dolente del Next NX² è il prezzo. Le dotazioni e le performance infatti fanno salire il costo fino a 7.999 euro che scendono a 7.499 euro in pre-ordine. Un prezzo alto come alte però sono le performance di questo scooter elettrico. chi cerca un sostituto per il proprio 250 cc potrebbe trovarlo nel Next NX². Attendiamo di provarlo per poterne verificare le reali capacità.