Next Generation Italia e mobilità elettrica, MOTUS-E chiede 18,7 miliardi

ione green, di cui la mobilità elettrica è parte integrante, è il capitolo più corposo del Recovery Plan, più esattamente del Next Generation Italia, che il governo discuterà questa sera. In vista del dibattito a Palazzo Chigi, l’Associazione MOTUS-E che rappresenta i protagonisti della mobilità elettrica in Italia, ha presentato un documento di 29 pagine (qui il testo completo) che riassume richieste e suggerimenti per un impiego più efficace dei fondi. MOTUS-E propone 15 interventi nello sviluppo della mobilità sostenibile per un investimento complessivo di 18,7 miliardi entro il 2026.

«Le misure green dell’attuale piano risultano poco ambiziose ed efficaci dal punto di vista dei principi ispiratori del Next Generation EU» dichiara il segretario generale di MOTUS-E Dino Marcozzi. «Con le nostre proposte, vogliamo cogliere l’opportunità offerta dalla mobilità elettrica e dare la giusta spinta al nostro Paese». La crescita della mobilità elettrica, sostiene MOTUS-E è «un’opportunità che l’Italia non può permettersi di ignorare». Le misure suggerite per la redazione definitiva del Next Generation Italia si muovono quindi su tre dimensioni: ambientale, sociale ed economica.

Prevedono la seguente distribuzione dei fondi: sostegno della domanda 10,93 miliardi di euro; infrastrutture 3,27 miliardi di euro; offerta: 4,51 miliardi di euro.

Next Generation Italia: così la bozza

Nell’ultima versione, la bozza del piano Next Generation Italia che verrà discussa oggi in Consiglio dei Ministri prevede un investimento complessivo di 222,9 miliardi di euro. Sono 33 in più di quelli stanziati dall’Europa, grazie al recupero di fondi di sviluppo e coesione impegnati e non ancora spesi.

Di questi, 32 miliardi di euro sono dedicati allo sviluppo di infrastrutture per la mobilità sostenibile (trasporto ferroviario e Alta velocità, sistema portuale più efficiente e pulito).

Altri 68,94 miliardi sono destinati alla transizione green. Quattro i filoni.

-Economia circolare: minor uso di materie prime primarie e recupero e riciclo dei rifiuti.

-Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile: sviluppo di una filiera industriale per l’energia pulita basata su campi eolici e fotovoltaici off-shore; impiego dell’idrogeno verde nei processi industriali (siderurgia); sostegno alla conversione elettrica dei veicoli pubblici e privati, diffusione della mobilità leggera e dei percorsi ciclabili.

-Efficientamento energetico degli edifici: rinnovamento degli impianti e delle costruzioni.

-Tutela del territorio e sviluppo del patrimonio forestale

MOTUS-E, la mobilità merita di più

Per MOTUS-E la sostenibilità nel trasporto passa attraverso una visione a tre dimensioni: energia rinnovabile, elettrificazione, economia circolare nei materiali. Ma in una nuova «Civiltà della mobilità» fatta di razionalizzazione degli spostamenti, intermodalità e condivisione dei mezzi, l’innovazione si lega strettamente con la digitalizzazione. Il miglioramento della qualità dell’aria ha a che fare con la salute, la sanità, il turismo e la qualità della vita. Infine la tutela della competitività dell’industria italiana dell’automotive nella conversione alle nuove tecnologie ha una forte valenza sociale ed economica, quindi un impatto sulla coesione. Perciò MOTUS-E ritiene che il tema mobilità sia trasversale e possa attingere fondi da altri capitoli del piano Next Generation Italia.

Ev e rinnovabili vanno a braccetto

Per raggiungere gli obiettivi europei al 2050, scrive MOTUS-E, l’elettrificazione dei trasporti è indispensabile. L’Italia dovrà dotarsi di 68,4 GW di Fotovoltaico e di 23,8 GW di eolico installatia. Questa energia da una parte non può essere sprecata, visti gli obiettivi di efficienza (-2,6 milioni di tonnellate equivalenti petrolio MTep nel solo settore trasporti, -9,3 MTep il totale al 2030). Dall’altra verrà richiesta un’opportuna quantità di sistemi di accumulo diffusi sul territorio che potranno far fronte alla non programmabilità delle fonti rinnovabili FER.

A parte la maggior efficienza dei veicoli elettrici che trasformano in lavoro il 70% dell’energia elettrica immessa, gli EV sono di fatto batterie su ruote, che offrono una grandissima opportunità di accumulo. Per questo è possibile pensare ai veicoli elettrici come fondamentali fornitori di flessibilità alle reti elettriche.

Stabilito che l’elettrificazione del trasporto è una delle soluzioni chiave per la decarbonizzazione, MOTUS-E sollecita 15 misure concrete.

Incentivi, limiti & C sul lato domanda

Sul lato dello sviluppo della domanda, bisognerà innanzitutto prorogare strutturalmente l’Ecobonus fino al 2025 per i veicoli a zero e basse emissioni (sotto i 60 gCO2/km). Fissando anche una data precisa per vietare la vendita di veicoli termici come hanno fatto altri Paesi. Il Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile dovrebbe poi finanziare con 3,62 milioni il ricambio delle flotte dei mezzi pubblici con 15.000 autobus a batteria e relativi infrastruttura di ricarica in deposito e al capolinea.

La mobilità condivisa andrebbe incentivata con la riduzione al 10% dellIva sui servizi di sharing elettrici. Altri incentivi fiscali dovrebbero riguardare le flotte aziendali con emissioni nelle fasce da 0-20 e 21-60 gr/km di CO2. Le agevolazioni andrebbero estese a furgoni e mezzi da trasporto pesante, abbinandole all’installazione di impianti di autoproduzione e di ricarica nei parcheggi e negli edifici aziendali. L’elettrificazione dovrebbe riguardare anche le banchine portuali per il cosiddetto cold ironing e la ricarica batterie dei natanti.

Qui il dettaglio:

Offerta: formazione, ricerca e Industria 4.0

Sul fronte dell’offerta e della salvagardia del patrimonio industriale italiano nell’automotive MOTUS-E ritiene fondamentale innanzitutto il sostegno alla ricerca e allo sviluppo di nuove tecnologie d’avangiardia nell’ambito dei progetti di comune interesse europeo. Per esempio del progetto Battery Alliance. L’Italia dovrebbe candidarsi ad ospitare un impianto sperimentale per il riciclo e il re-purposing delle batterie. La formazione delle competenze dovrebbe avvenire attraverso i dottorati industriali e i corsi specialistici nelle Università, ma anche negli istituti tecnici, con corsi professionalizzanti sulla mobilità elettrica. L’industria dei veicoli elettrici dovrebbe rientrare nel Nuovo Piano di Industria 4.0 .

Qui il dettaglio

Il New Generation Italia ci dia la ricarica

Sul frionte delle infrastrutture MOTUS-E sollecita investimenti nello sviluppo di una rete nazionale di impianti pubblici per la ricarica dei veicoli elettrici, in ambito urbano ed extraurbano. Dei circa 19 mila punti di ricarica attuali, il 20% è su suolo privato a uso pubblico – ad esempio nei supermercati o nei centri commerciali – mentre l’80% su suolo pubblico. Il 96% però è in corrente alternata e quindi a ricarica più lenta e solo il 4% è in corrente continua.

Quest’ultima quota deve assolutamente salire per supportare l’impiego dei veicoli elettrici sulle lunghe percorrenze. La rete va poi supportata con una Piattaforma unica nazionale con un database ufficiale aperto che aiuti gli operatori a installare le nuove colonnine in funzione dell’accessibilità degli allacciamenti, la densità del traffico e dei potenziali utenti, la tipologia di area. Una politica tariffaria adegiata dovrebbe poi contribuire ad aumentare la convenienze economica della trazione elettrica.

Qui il dettaglio