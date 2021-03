Next generation EU e fondi Por: webinar il 5 marzo a Cagliari

I fondi della Next generation EU, la programmazione dei fondi POR per il periodo 2021-2027 e le nuove prospettive della mobilità. Questo il tema dell’incontro sul web che si terrà il 5 marzo, appuntamento alle 18 sulla piattaforma Zoom (a questo link), organizzato da Mobility lab e FIAB Cagliari insieme a UTP(Associazione Utenti Trasporto Pubblico), Ordine degli Ingegneri, AMI (Associaz. Motociclisti Incolumi), AIIT (Associazione Ingegneri del Traffico e dei Trasporti)

Next generation EU e i fondi POR per il 2021-2027

Oggi c’è tanta carne al fuoco, grazie alle ingenti risorse della Next generation, per il futuro della mobilità. Senza dimenticare i fondi regionali, ma dove, quando, come si spenderanno? Queste le domande al centro dell’incontro.

Nello specifico questo il contenuto proposto dagli organizzatori: “L’obiettivo dell’incontro è quello di analizzare e capire come utilizzare le ingenti risorse finanziarie che l’Unione europea metterà a disposizione, con l’intento di imprimere una forte accelerazione verso la sostenibilità. A fronte di tantissime risorse a disposizione nasce la necessità di capire se saremo in grado di spendere questi finanziamenti nel miglior modo possibile e nei

tempi previsti dall’Unione Europea“. Una domanda che arriva da lontano e dalle tante risorse finanziarie non spese, almeno finora.

Le domande e le prospettive interessanti con i fondi EU

Gli organizzatori si chiedono: “Il recovery fund impone la scadenza del 31 dicembre 2023 per gli impegni giuridicamente vincolanti. Appaltare i progetti in questo breve lasso di tempo è un obiettivo perseguibile per tutti i progetti? Saremo in grado di rendicontare i costi sostenuti per le grandi infrastrutture entro il 31 Dicembre 2026? Tanti interrogativi ai quali gli esperti a confronto cercheranno di chiarire, raccontando anche l’esperienze di precedenti progetti europei. Luci ed ombre ma prospettive interessanti per lo sviluppo della sostenibilità“.

Il programma

Introduce e modera:

Ing. Proto Tilocca – Commissione Trasporti Ordine Ingg. OIC);

Obiettivi UE per la Mobilità intelligente e sostenibile nel periodo 2021-2027

Ing. Stefano Mainero – CEO e Founder EPN Consulting Limited –

Recovery fund e nuova progettualità europea

Dott. Adriano Colosimo: CEO Battelle –

La nuova politica di coesione 2021-2027: Fondi strutturali e next generation EU

Ing. Marco Naseddu : (Referente Mobilità Sostenibile Centro Regionale di Programmazione Regione Autonoma della Sardegna)

L’esperienza della programmazione negoziata dei fondi POR, CIPE e RAS APQ Stato Regione

Dott. Mario Palomba (Commercialista e consulente esperto analisi costi benefici)

Discussione e dibattito aperto a tutti i partecipanti.

