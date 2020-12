News: la Xpeng è tra noi. Poi Hummer, Rimac, Apple…

News / La Xpeng ha consegnato le prime auto in Europa. Boom di prenotazioni per l’Hummer elettrico; la Rimac e le nuove voci sulla macchina by Apple.

News: la Xpeng in consegna in Europa a 33.700 euro

La Xpeng è partita dalla Norvegia (e dove se no…?) per consegnare i suoi Suv elettrici G3. La prima cliente europea del costruttore cinese è una signora Oslo a cui l’auto è stata recapitata a casa con tanto di fiori e bottiglia di champagne. Ma naturalmente è solo la prima tappa di uno sbarco che si estenderà a tutta Europa, a partire dai mercati che incentivano in maniera più sostanziosa la mobilità elettrica. IL G3 viene venduto in Norvegia a 358.000 corone, pari a 33.700 euro, prezzo molto competitivo per un Suv con 451 km di autonomia WLTP.

Il G3 è equipaggiato da un pacco-batterie CATL da 66,5 kWh e dichiara un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,6 secondi. È il primo modello costruito dalla Xpeng, che molti ritengono un po’ un clone della Tesla. Dopo il G3, arriverà una berlina chiamata P, che dichiara addirittura più di 700 km di autonomia, ma con il vecchio sistema NEDC, decisamente ottimistico. Finora il G3 era venduto solo in Cina, dove tra gennaio e novembre ne sono stati immatricolati 21.341.

News / Successo per l’Hummer elettrico: 10 mila ordini

Partenza sprint per il GMC Hummer EV Edition 1, versione iniziale del bestione americano ora con motore elettrico. La prima “tiratura” di 10 mila pezzi è andata esaurita on-line in dieci minuti. Secondo il Detroit Free Press, le richieste basterebbero a saturare il primo anno di produzione e la General Motors starebbe già valutando di rivedere al rialzo i target assegnati alla fabbrica.

l prezzo di partenza per l’Hummer EV Edition 1 è 112.595 dollari, circa 92 mila eurocon tre motori che producono una potenza totale di 735 kW (1.000 Cv). Con un sistema a 800 volt che consentirà la ricarica DC fino a 350 kW. L’autonomia è di 563 km. In seguito, dopo questa serie speciale, arriverà una versione base da 79.995 dollari. Versioni ancora più economiche (si fa per dire) sono attese tra il 2022 e il 2024.

Rimac: produzione al via, C_Two in consegna nel 2021

Notizie confortanti per gli appassionati di hypercar elettriche arrivano da Rimac. I primi sei esemplari del secondo modello del costruttore croato, la C_Two, sono già stati prodotti in pre-serie e sta per iniziare la produzione in serie. Le consegne restano fissate al 2021, dopo essere slittate a causa del Covid-19. Ovviamente gli ultimi test delle pre-serie serviranno per apportare le ultime modifiche ai modelli destinati ai clienti. I prototipi pre-serie sono usciti da una linea di montaggio dedicata nella fabbrica di Veliko Trgovišće. Serviranno per “la convalida finale e i crash test per l’omologazione mondiale.

Secondo il fondatore Mate Rimac, la produzione di un C_Two richiede ora cinque settimane, ma a regime si dovrebbe arrivare a quattro veicoli al mese. Ricordiamo che si tratta di hypercar vendute a prezzi milionari. Rimac ha tra i suoi finanziatori grandi nomi come Porsche e Hyundai. Oltre ad essere un costruttore molto stimato, Rimac è anche un fornitore di grandi nomi dell’automotive, per la loro produzione elettrica. Da tempo si parla di una trattativa con il Gruppo Volkswagen per l’acquistare la Bugatti.

L’elettrica della Apple nel 2024? La Reuters ne è sicura

Ultima news della settimana. Si torna a parlare di un’auto elettrica Apple: ogni tre-quattro mesi escono nuovi dettagli. Secondo l’ultimo aggiornamento fornito dalla Reuters, la Casa della Mela non punterebbe solo sulla guida autonoma. Starebbe lavorando anche a una nuova architettura della batteria, in grado di ridurne drasticamente i costi. Obiettivo: arrivare sul mercato nel 2024. In pratica: le singole celle sarebbero integrate direttamente nel pacco, senza più la necessità di “imballarle” in moduli. Questo diminuirebbe il peso e, a parità di ingombro, garantirebbe una maggiore autonomia. Nell’ottica di contenere i costi, la Apple utilizzerebbe batterie litio-ferro-fosfato (LFP), tecnologia già adottata dalla Tesla per le auto costruite a Shanghai. L’idea di Apple è di arrivare sul mercato con un prodotto rivoluzionario quanto l’iPhone è stato nei telefonini. Bisognerà vedere dove sarà arrivata la concorrenza, tra quattro anni…