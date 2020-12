News: ecco l’Alpha Ace, poi VW ID.4, Subaru, Hyundai…

News in breve: un’altra marca elettrica, Alpha, che svela l’ACE. Poi: la VW ID.4 in consegna. La Subaru conferma per il 2021 la prima EV. E la Hyundai…

News: svelata l’ACE, nata da Alpha, altra start-up Usa

Basata a Irvine, California, la Alpha (nome che evoca un marchio italiano molto noto…) conta di iniziare le vendite all’inizio del 2023. Ma la macchina la mostra già ora, perché ha bisogno di raccogliere prenotazioni (già aperte) e finanziamenti. La Ace viene presentata come una “Coupé” nata su una piattaforma che farà da base tecnica anche per un secondo modello, la Icon, definita un EUV (Electric Utility Vehicle).

Le dimensioni dell’ACE sono compatte: 418 cm. di lunghezza, 188 di larghezza e 145 di altezza. Come già visto con altre start-up dell’elettrico, anche Alpha (qui il sito) non vuole solo costruire auto, ma cambiare il mondo: “ACE è un allontanamento dall’automotive contemporaneo e pone l’accento sulla mobilità per l’utente”, dicono i vertici dell’azienda californiana. “Stiamo ripensando le auto per il bene dell’innovazione che muove l’umanità, con una visione della tecnologia che dia potere alle persone e ai loro stili di vita”.