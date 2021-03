NewMotion (Shell) darà al carica al gruppo BMW Italia

NewMotion e BMW si alleano per offrire il servizio di ricarica ai nuovi clienti della casa auto tedesca. NewMotion, azienda del gruppo Shell specializzata nelle soluzioni di ricarica smart per veicoli elettrici, è stata selezionata da BMW Group Italy come partner ufficiale per supportare la clientela sia in ambito business che privato.

Ricarica NewMotion ai clienti BMW e Mini

Attraverso questa collaborazione, NewMotion e BMW intendono accelerare l’adozione della mobilità elettrica in Italia. Al momento dell’acquisto o del noleggio di un veicolo elettrico o ibrido plug-in, gli utenti privati dei brand BMW e MINI potranno scegliere di optare per un punto di ricarica intelligente NewMotion, una wallbox oppure una soluzione Flex charger di BMW. Tali sistemi di ricarica saranno integrati ai servizi offerti da NewMotion anche in tema di assistenza clienti, installazione e consulenza. L’offerta ha validità anche per chi è già cliente BMW o MINI.

«I clienti retail possono ora scegliere la ricarica intelligente, fino a 22 kW di potenza, attraverso le soluzioni Smart di NewMotion e possono usufruire di un servizio professionale, dal sopralluogo alla scelta della soluzione giusta fino all’installazione dell’infrastruttura di ricarica e all’assistenza» spiega Andrea Gucciardi, Sales Director BMW Group Italia. Per i clienti business si aggiinge un servizio di gestione delle ricariche delle vetture aziendali che consente il controllo ottimale dei costi.

«Le soluzioni di ricarica smart ed i servizi offerti da NewMotion consentono un’esperienza di ricarica facile e accessibile, sia ai privati che alle aziende» commenta invece Jean-Baptiste Guntzberger, Regional Manager Southern Europe di NewMotion.

I vantaggi per le flotte aziendali elettriche

I punti di ricarica Ndew Motion, dotati delle funzionalità più avanzate in termini di gestione della potenza disponibile, sono connessi in cloud. Abilitano così i clienti a numerosi servizi quali il monitoraggio completo delle sessioni di ricarica – molto utile per gestire e ridurre il Total Cost of Ownership dei veicoli – e i rimborsi automatici per i costi dell’energia elettrica usata per ricaricare a casa i veicoli aziendali. L’accesso ad un network di 185.000 punti di ricarica, il più grande d’Europa, consente di ricaricare i veicoli elettrici senza pensieri anche in viaggio.

Grazie a questa collaborazione i concessionari del gruppo BMW usufruiranno della consulenza di NewMotion. Sia all’interno delle concessionarie, sia nel parcheggio degli ospiti, in showroom, in officina, nelle aree di preparazione dei veicoli per i test-drive.

NewMotion, il network più grande d’Europa

NewMotion è parte del gruppo Shell dal 2017. Uno degli obiettivi di Shell, infatti, è abilitare la transizione energetica attraverso un network in crescita di stazioni di ricarica FAST all’interno delle stazioni di servizio Shell o – in futuro – gli hub di ricarica. Ha all’attivo 78.500 installazioni di ricarica domestiche, aziendali e pubbliche in tutta Europa , con 185 mila punti di ricarica in 35 Paesi. I clienti registrati che utilizzano già la carta di ricarica o l’app NewMotion sono 370 mila.

Ai clienti business NewMotion offre un servizio equiparabile a quello della carta carburanti. In sostanza integra sotto una unica contabilità, ricariche in azienda, domestiche e in mobilità di tutti i titolari di auto elettriche aziendali.

L’azienda vanta una tecnologia proprietaria sia per l’hardware, cioè wallbox e colonnine intelligenti, sia per la piattaforma di gestione; quindi identità digitale, abilitazione delle ricariche e fatturazione dei pagamenti. L’ecosistema di ricarica NewMotion è inoltre già predisposto per fornire servizi avanzati con tecnologie bidirezionali V2G, V1G e V2H.

LEGGI ANCHE: FCA con Enel X e NewMotion per le flotte aziendali elettriche

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —