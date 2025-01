New York, rivoluzione nel traffico: pedaggio di 9 dollari per entrare a Manhattan

New York, rivoluzione nel traffico: pedaggio di 9 dollari per entrare a...

New York è la prima città negli Stati Uniti che introduce un pedaggio: per entrare in auto nella sua area di Manhattan si pagherà 9 dollari nelle ore di punta. Con cifre più elevate per camioncini e autobus. E Donald Trump ha già fatto sapere che lo revocherà appena insediato alla Casa Bianca.

Per gli Stati Uniti, patria mondiale dell’automobile, una svolta epocale. E’ vero che New York gioca in una sorta di campionato a parte, la più cosmopolita delle grandi aree urbane americane. Ma non è detto che altre municipalità non seguano il suo esempio, con l’obiettivo di decongestionare le strade e migliorare la qualità dell’aria, soprattutto nei quartieri più congestionati che includono Times Square, il distretto finanziario di Wall Street e l’area attorno all’Empire State Building.

Per entrare a New York camioncini e autobus pagheranno fino a 15 dollari nelle ore di punta

Ma cosa prevede il provvedimento ? Gli automobilisti pagheranno fino a 9 dollari al giorno nelle ore di punta (2,25 dollari nelle altre), mentre per gli altri veicoli le tariffe variano. Per i piccoli camioncini e i bus non per i pendolari la tariffa sarà di 14,40 dollari nelle “rush hour”, per i camion più grandi e i bus turistici 21,60 dollari.

La governatrice dello stato di New York Kathy Hochul, ha deciso di accelerare l’introduzione nel centro di New York di un pedaggio dopo le elezioni presidenziali, pur riducendo le tariffe proposte inizialmente. Il malcontento resta forte, a livello locale soprattutto per l’aumento generale del costo della vita. Il governatore del New Jersey, Phil Murphy, ha criticato apertamente la tassa, così come il sindacato degli insegnanti e molti tassisti che temono un impatto negativo.

Donald Trump si opporrà al provvedimento

Non poteva mancare l’intervento del presidente eletto Donald Trump. Il quale ha già dichiarato che proporrà di abrogare il provvedimento una volta alla Casa Bianca. In linea con le sue dichiarazioni a favore dell’industria automobilistica, del settore dei combustibili fossili e in generale. Ma anche contro quello che lui considera il deep State e l’eccessiva regolamentazione delle libertà personali.

La tassa è stata giustificata con l’esigenza di decongestionare il cuore di Manhattan: nel primo trimestre del 2024, i veicoli nel centro di Manhattan viaggiavano a una velocità media di soli 17 km/h nelle ore di punta. Ma anche per raccogliere miliardi per rete di trasporto pubblico urbano che necessità di un intervento quanto mai urgente. Come per buona parte delle infrastrutture dei servizi pubblici in tutti gli Stati Uniti.

Da Londra a Singapore, molte città hanno introdotto una congestion charge per combattere traffico e inquinamento

Diverse grandi città in tutto il mondo hanno adottato misure simili al congestion charge introdotto a New York. Londra è stata pioniera nell’introduzione del congestion charge a partire dal 2003, nella zona centrale della capitale inglese. È in funzione dalle 7:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì, per una tariffa di 12,50 sterline.

Ma ancora prima si sono mosse le grandi città scandinave. A Oslo, il primo pedaggio risale addirittura agli anno Novanta, poi implementato con pedaggi dinamici e rimozione del parcheggio. Mentre a Stoccolma è arrivato nel 2006, per una riduzione del traffico almeno del 20%. A Milano il ticket di ingresso nel centro storico è del 2003, con nuove regole introdotte a partire dal 2022. Così come ci sono limitazioni in altri capoluoghi circoscritte alle Ztl, le Zone a traffico limitato.

Nel resto del mondo, Singapore è stata tra le prime città al mondo ad adottare il sistema di tariffazione elettronica del traffico già nel 1998.

I risultati? Sebbene le misure di congestion pricing abbiano spesso inizialmente incontrato opposizione, nel maggior parte dei casi i risultati sono stati più che positivi. In media ci sono state riduzioni del traffico fino al 30%, miglioramenti della qualità dell’aria e incremento nell’uso del trasporto pubblico.

