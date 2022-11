New York a prova di black out: 160 colonnine “senza rete”

In una città congestionata e densamente edificata come New York non è facile trovare locazioni adatte ad installare colonnine collegate alla rete elettrica; perciò New York City punta su impianti “off grid”, con fotovoltaico e accumulo indipendenti dalla rete. Ne ha già installati una novantina e ne ha ordinati altri 71 alla società Beam Global, fornitore dei sistemi di ricarica EV ARC EV.

Con i nuovi arrivi che entreranno in funzione all’inizio del 2023, New York ha già totalizzato 160 colonnine indipendenti dalla rete elettrica e alimentate da energia pulita al 100%. L’amministrazione della Grande Mela ha già raggiunto in anticipo anche l’ambizioso obiettivo di elettrificare 4.000 veicoli della sua flotta entro il 2025. E ora deve attrezzarsi per rifornirli con una rete di colonnine resilienti, pulite e decentrate su tutta l’area metropolitana.

Nemmeno a New York l’iter burocratico per installare e collegare caricabatterie fissi connessi alla rete è molto veloce, tanto che si stimano circa due anni di tempo dal progetto all’entrata in funzione. Questo spiega perchè la stessa amministrazione ha cercato una scorciatoia.

Pare averla trovata, che genera e immagazzina la propria energia e non richiede lavori di costruzione, autorizzazione o collegamenti elettrici.

Ciascuno dei sistemi EV ARC di New York è dotato di un caricabatterie per veicoli elettrici a doppia presa. Viene implementato rapidamente, senza scavare trincee per ospitare i cavi e senza costosi aggiornamenti ai circuiti elettrici cittadini. Inoltre EV ARC è a prova di interruzioni di corrente, di black out e di altre emergenze metereologiche.

«New York City è il nostro più grande cliente municipale e continua a essere leader nell’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici sostenibile e resiliente per la sua flotta in crescita di veicoli a emissioni zero» ha affermato Desmond Wheatley, CEO di Beam Global. «La resilienza è molto importante per New York City e la capacità del sistema EV ARC di fornire la ricarica dei veicoli elettrici durante le interruzioni della rete e l’alimentazione di emergenza quando necessario ai primi soccorritori è un altro grande vantaggio per la città e per i suoi contribuenti. Due piccioni con una fava».

New York City col turbo verso le emissioni zero

A settembre 2022, New York City ha sostituito circa 4.050 modelli termici con veicoli elettrici. E dispone della più grande rete di ricarica per veicoli elettrici nella costa Est degli Stati Uniti. Le emissioni di gas serra sono diminuite del 19% rispetto ai livelli del 2005 e la città ha l’aria più pulita degli ultimi 50 anni.

Grazie al Climate Leadership and Community Protection Act (Climate Act), lo Stato di New York è sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo di decarbonizzare il settore della generazione elettrica entro il 2040, compreso il 70% di generazione di energia rinnovabile entro il 2030, e per raggiungere la neutralità del carbonio in tutta l’economia entro il 2050. Lo Stato rimane concentrato sulla riduzione delle emissioni di gas serra dell’85% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-