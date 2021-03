NewMotion da record: 200 mila punti di ricarica in Europa

NewMotion, società di servizi di ricarica del Gruppo Shell, annuncia che la sua rete di roaming è ora in grado di fornire ai conducenti di veicoli elettrici accesso a oltre 200.000 punti di ricarica in 35 Paesi europei. Tra le principali partnership siglate di recente, spiccano quelle con Enel X Mobility in Italia, Volkswagen Group Charging in Germania e Gronn Kontakt nel Regno Unito.

NewMotion ha impiegato 10 anni per raggiungere, nel marzo 2019, il traguardo dei 100.000 caricatori. In soli due anni ha poi raddoppiato la cifra, riflettendo la velocità di crescita del settore dei veicoli elettrici. Per gli automobilisti avere a disposizione oltre 200.000 punti di ricarica significa potersi spostare con facilità in tutta Europa. Nell’ambito del Gruppo, il continuo sviluppo della rete NewMotion sosterrà, inoltre, l’obiettivo di Shell di arrivare a gestire 500.000 punti di ricarica entro il 2025.

La transizione dai veicoli termici all’elettrico rappresenta un’evoluzione significativa anche in l’Italia, dove NewMotion è appena sbarcata, ma con ambiziosi piani di crescita. La strategia della società è basata innanzitutto sulla «ricerca di nuovi partner per sviluppare una rete aperta». L’ha spiegato Melanie Lane, CEO di NewMotion aggiungendo di voler creare «un network di ricarica maggiormente connesso che offra maggiori livelli di interoperabilità e possa alleviare la preoccupazione degli automobilisti in materia di autonomia». Attualmente NewMotion collabora con oltre 200 partner e conta 395 mila clienti registrati.

Le reti integrate recentemente in Italia sono quelle di Enel X Mobility (10.400 punti di riarica, Be Smart 84 punti di ricarica, Hera Com con 180 punti di ricarica. Di recente ha siglato un accordo per elettrificare i clienti business di BMW Italia.

NewMotion ha all’attivo oltre 80.000 installazioni di ricarica domestiche, aziendali e pubbliche in tutta Europa. La missione di NewMotion è consentire a chiunque di guidare il più possibile spinti da energia pulita.

