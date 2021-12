New Holland e Pininfarina brindano a Champagne

New Holland chiama Pininfarina per disegnare il concept di un piccolo trattore elettrico destinato ai vigneti dello Champagne e di altre aree a vocazione vitivinicola di pregio. Si chiama Straddle Tractor Concept. Sarà il debutto della nuova strategia Clean Energy Leader della società del gruppo CNH Industrial.

Straddle Tractor Concept a misura di vigneto

Il nuovo trattore intende aprire una nuova era per la lavorazione meccanizzata dei vigneti più stretti. Si chiama Straddle Tractor Concept ed è progettato specificamente per soddisfare le esigenti richieste delle regioni vinicole premium come Champagne, Médoc e Borgogna che producono vini di alta qualità e pregio da uve coltivate in filari larghi meno di un metro e mezzo, spesso su pendii ripidi e su piccoli vigneti. In queste condizioni la raccolta delle uve viene effettuata a mano. E la maggior parte dei lavori di manutenzione della vite viene effettuata tramite un trattore che viaggia sopra i filari.

Visibilità a 360 gradi per la cabina fatta a flut

Il design del frontale è ispirato alla forma di un flute da champagne – alto, largo nella parte superiore e affusolato nella parte inferiore. E’ un riferimento ai viticoltori premium che sono la sua principale base di clienti. Questa forma, insieme al vetro avvolgente, offre all’operatore un’eccezionale visibilità sulle viti e tutt’intorno. La proposta di New Holland e Pininfarina sfoggia linee fluide e dinamiche di ispirazione automobilistica. Il telaio a vista conferisce un look sportivo. La forma della cabina, inclinata nel senso di marcia, aggiunge dinamicità al veicolo.

Negli interni anche il legno delle botti

L’interno di questo concept, facilmente accessibile grazie all’ampia porta unica e al sedile girevole, offre un ambiente estremamente confortevole. L’uso del legno contribuisce alla sensazione lussuosa e lussuosa della cabina e si collega nuovamente all’attività del cliente che si lega al legno delle botti di vino.

Carlo Lambro, Brand President di New Holland, ha dichiarato: «Il nostro innovativo concetto di trattore a cavalcioni offre uno sguardo al futuro a cui possono aspirare i viticoltori premium con vigneti stretti e di alto valore». E Kevin Rice, Chief Creative Officer di Pininfarina, aggiunge: «Abbiamo messo a frutto le nostre competenze maturate in più di 90 anni di car design coniugando uno stile unico e distintivo e prestazioni di altissimo livello, tenendo sempre al centro l’esperienza umana».

