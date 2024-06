NetZero è una fiera che nasce europea, ma con respiro mondiale. Un momento di incontri ed esposizione dedicato ai C-level, per trovare visioni e al contempo soluzioni concrete.

Dal 14 al 16 maggio 2025 ad Allianz MiCo si terrà la prima edizione di NetZero Milan. Si tratta di un “expo-summit” dedicato alla decarbonizzazione. Argomento di cui si parla tanto ma che viene spesso affrontato con superficialità e poca competenza. NetZero vuole ribaltare le cose e già nella definizione di Expo-summit riassume le due anime dell’evento: una più informativa e visionaria, l’altra più concreta e che mira a trovare soluzioni tecniche, pratiche. Sarà un appuntamento C-level per mettere in contatto decisori aziendali e stakeholder internazionali di diversi settori per confrontarsi sull’innovazione in campo di decarbonizzazione.

In particolare saranno approfonditi opportunità e problemi di alcuni rami come: produzione energetica, trasporti, industria, agricoltura e servizi. Al contempo però sarà anche l’occasione di toccare con mano le più affermate e promettenti tecnologie dei diversi settori, anche quelle attive nei settori più critici (i cosiddetti hard-to-abate), come l’acciaio, il cemento, la carta, etc… A NetZero Milan saranno presenti “tutte le tecnologie in grado di contribuire all’obiettivo di decarbonizzare. Un progetto costruito, su quattro pillar: tecnologia, policy business e finanza”. Il confronto immediato è fondamentale per passare da un’idea a un progetto e verificarne immediatamente fattibilità, tempistiche e costi.

La metà delle imprese infatti, stando a un’analisi di Roland Berger, sta programmando cambiamenti profondi e sta ponendosi obiettivi per ridurre l’emissione di CO2 in atmosfera. In molti casi però di fronte a una necessità non si intravede una soluzione o se la soluzione c’è non si sa come concretizzarla. Questo porta a un generale rallentamento della decarbonizzazione con solo il 10-15% delle grandi aziende che punta alla riduzione del 50% delle emissioni entro il 2030.

Visione e soluzioni

Parlando con, Sara Quotti Tubi, ideatrice e organizzatrice dell’evento, ricorrono due parole: visione e soluzioni. Due elementi trasversali e indispensabili a innescare o accelerare la conversione dei diversi settori. I partecipanti e gli invitati a NetZero sono di assoluta eccellenza, proprio per permettere un confronto al vertice senza ideologie preconcette o formule magiche. A farla da padroni, assicurano gli organizzatori, saranno competenza, numeri, e realismo. E cosa c’è di più concreto se non condividere un’esperienza di successo? Per questo tra i relatori di NetZero ci saranno imprenditori che racconteranno come – nei fatti – hanno affrontato la decarbonizzazione senza perdere competitività sul mercato.

L’Europa vuole assumere la leadership tecnologica nella lotta ai cambiamenti climatici, ma per farlo la politica ha bisogno di una società civile/industriale/economica che sia consapevole ed informata. Ha bisogno di capitani d’industria visionari e pronti a trovare soluzioni virtuose alla sfida del cambiamento. NetZero si propone come il luogo d’incontro per trovare la strada verso questo futuro.

