NetZero Milan 2026: al centro della transizione energetica

Milano si prepara a tornare protagonista del dibattito sulla decarbonizzazione con la seconda edizione di NetZero Milan – Expo & Summit, in programma dal 20 al 22 ottobre 2026 all’Allianz MiCo. Tre giorni di confronto su finanza verde, tecnologie e industria sostenibile.

L’evento, organizzato da Fiera Milano, tornerà tra un anno confermando la formula che unisce conferenze tematiche, networking e area espositiva, in un momento in cui la transizione energetica europea richiede visione, collaborazione e investimenti concreti. In un contesto segnato da incertezza politica e geopolitica, la decarbonizzazione industriale ed elettrica resta un imperativo per la competitività delle imprese italiane ed europee.

La finanza “green”, motore della transizione

Al centro dell’edizione 2026 ci sarà la finanza verde, riconosciuta dalle istituzioni europee come leva decisiva per accelerare la transizione. La Banca Centrale Europea, sulla base di stime della Commissione UE, ha calcolato che per centrare gli obiettivi climatici al 2030 serviranno investimenti pari all’8,3% del PIL europeo ogni anno.

Una cifra imponente che mette in luce la necessità di coordinare investimenti pubblici e privati, orientandoli verso tecnologie sostenibili, infrastrutture elettriche più resilienti e l’elettrificazione dei trasporti e dell’industria. In questo quadro, il ruolo della finanza sostenibile non è solo quello di erogare risorse, ma anche di garantire coerenza e ritorno economico. Favorendo la nascita di un’economia realmente a basse emissioni e competitiva.

Un format multidisciplinare con dibattiti e conferenze

La prima edizione di NetZero Milan, andata in scena lo scorso maggio, ha registrato oltre 210 relatori, 8 knowledge partner internazionali e una platea di executive di alto profilo. Anche nel 2026, la manifestazione manterrà questo format multidisciplinare, puntando su conferenze verticali e momenti di confronto tra industria, finanza e istituzioni.

Tra le novità più attese della prossima edizione spicca il NetZero Solutions Hub, un’area dedicata alla presentazione di progetti e case study ad alto contenuto tecnologico. Qui troveranno spazio esperienze concrete provenienti dai settori hard-to-abate e dalla light industry, selezionate per efficacia e impatto.

L’obiettivo è offrire ai visitatori un laboratorio di soluzioni reali. Tecnologie per l’idrogeno, reti intelligenti, processi di elettrificazione industriale e sistemi di efficienza energetica in grado di coniugare sostenibilità e ritorno economico.

La decarbonizzazione in una serie di webinar tematici

In attesa dell’evento, Fiera Milano conferma una serie di webinar tematici che, nei mesi precedenti al summit, approfondiranno i temi chiave della decarbonizzazione. Questi incontri, realizzati in collaborazione con stakeholder del settore energy e media specializzati, mirano a costruire una community attiva di NetZero makers, pronta a contribuire agli obiettivi climatici europei

In un momento cruciale per la transizione energetica, NetZero Milan 2026 si candida dunque a essere molto più di un evento fieristico: un punto d’incontro per chi vuole trasformare la decarbonizzazione in una vera opportunità di sviluppo.