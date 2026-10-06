Cresce la domanda di energia, crescono i prezzi. Come mantenere la competitività? Opinioni e risposte concrete a NetZero all’Allianz MiCo dal 20 al 22 ottobre.

NetZero Milan è un appuntamento dedicato all’elettrificazione dell’economia. Non un appuntamento per parlare ancora una volta di quanto sia necessaria una transizione, ma un incontro dove confrontare visioni e progetti concreti. NetZero Expo-Summit è organizzato da Fiera Milano e sarà all’Allianz MiCo dal 20 al 22 ottobre. Sono previsti più di 140 relatori internazionali, 3 Opening Session e 15 Vertical Conference sui temi dell’energia, della competitività, della mobilitazione degli investimenti e della policy a supporto della trasformazione industriale. Sul palco nomi illustri come il Premio Nobel per l’Economia Philippe Aghion e Jan Rosenow, Professore di Politiche Energetiche e Climatiche presso l’Università di Oxford.

NetZero: tecnologia, competitività, finanza e investimenti

L’obiettivo di NetZero è quello di affrontare in modo integrato le diverse sfide che la transizione sta rendendo sempre più evidenti. Decarbonizzazione, competitività industriale, sicurezza energetica e capacità di investimento devono essere tasselli di un’unica visione futura. Per questo nasce l’importanza di riunire imprese, istituzioni, investitori, ricerca e innovazione per affrontare da diversi punti di vista le enormi trasformazioni che ci stanno coinvolgendo. Quali investimenti e quali politiche sono necessari per garantire un futuro alla sostenibilità e allo sviluppo industriale.

“La transizione energetica è entrata in una fase nuova: non riguarda più soltanto gli obiettivi di decarbonizzazione, ma sempre più direttamente la competitività delle imprese, il costo dell’energia, la sicurezza degli approvvigionamenti e la capacità di attrarre investimenti.” – dichiara Sara Quotti Tubi, Head of Energy & Transportation Exhibitions di Fiera Milano – “Il dato più importante è la volontà di coniugare il confronto sui grandi scenari con le esigenze concrete delle imprese”.

Proprio per dare concretezza all’appuntamento, gli incontri sono affiancati da un’area espositiva per favorire anche il networking.

“Vogliamo che NetZero Milan sia un momento di analisi – continua Sara Quotti Tubi-, ma anche un’occasione per generare relazioni, investimenti e nuove opportunità lungo le filiere della transizione energetica”.

Energia = competitività

Le crisi degli ultimi anni hanno ulteriormente evidenziato il legame tra energia e competitività aziendale e industriale. Secondo le analisi di ISPI l’Europa resta ancora esposta visto che il diesel rappresenta ancora oltre il 40% dei consumi petroliferi europei, contro circa il 20% negli Stati Uniti, mentre il gas continua a influenzare in modo significativo il prezzo dell’elettricità. L’Italia è tra i Paesi europei che utilizzano più gas, con il 40% della domanda elettrica nazionale che fa affidamento proprio sul gas. Sul fronte dell’elettrificazione, l’elettricità rappresenta oggi il 23% dei consumi finali energetici, una quota sostanzialmente ferma da oltre un decennio. Le cose stanno cambiando e secondo le proiezioni arriveremo in ritardo di un paio d’anni rispetto agli obiettivi 2030, ma ce la faremo.



Le fonti rinnovabili e le BESS (Battery Energy Storage System, i sistemi di accumulo dell’energia) stanno impattando fortemente sul sistema e contribuiscono a far calare la domanda di energia ottenuta da fonti fossili.

Quali saranno i nuovi modelli di approvvigionamento e soprattutto quali saranno i mix più competitivi di approvvigionamento? Anche di questo si parlerà a NetZero.

D alle rinnovabili agli accumuli: come cambia il sistema elettrico

Una parte importante delle 15 Vertical Conference sarà dedicata proprio all’offerta di energia. Il Politecnico di Milano analizzerà come stanno cambiando i sistemi elettrici con la crescita delle rinnovabili, mentre Aurora Energy Research si concentrerà sulle prospettive di fotovoltaico e batterie e, soprattutto, sulla sostenibilità economica degli investimenti.

Key To Energy approfondirà in particolare le tecnologie di stoccaggio di lunga durata e i meccanismi di mercato necessari per renderle economicamente sostenibili.

Ma cambierà anche la domanda. I data center, per esempio, stanno diventando consumatori di energia sempre più importanti, ma potrebbero trasformarsi anche in strumenti di flessibilità per la rete. Roland Berger affronterà invece l’elettrificazione dei processi industriali, mettendo in relazione costo dell’energia, innovazione e competitività.

Temi che riportano tutti alla stessa domanda: quanto costa elettrificare e quanto può diventare conveniente farlo?

Non tutto si può elettrificare

Ci sono poi settori nei quali sostituire direttamente i combustibili fossili con l’elettricità è molto più difficile. Per l’industria hard-to-abate entrano quindi in gioco altre soluzioni.

AFRY farà il punto sulla filiera della cattura, utilizzo e stoccaggio della CO2 (CCUS), non soltanto dal punto di vista tecnologico, ma anche dei costi e dei possibili modelli di business. TEHA Group si occuperà invece di idrogeno decarbonizzato ed e-fuel, cercando di capire dove possano realmente trovare spazio e quali strumenti siano necessari per far nascere un mercato.

E qui torna inevitabilmente il tema economico. La tecnologia può essere disponibile, ma senza capitali e senza un quadro normativo sufficientemente stabile gli investimenti difficilmente partono. Nel corso delle tre giornate si parlerà quindi anche di carbon pricing, fiscalità energetica, sussidi alle fonti fossili, EU ETS e CBAM.



Elettrificazione e guida autonoma: come cambieranno i trasporti?

Non poteva mancare la mobilità. Una delle Vertical Conference sarà dedicata alla competitività dell’industria europea dei trasporti, un settore nel quale la transizione tecnologica sta procedendo su più fronti contemporaneamente.

Elettrificazione, guida autonoma e mobilità condivisa stanno cambiando non soltanto i veicoli, ma anche i modelli industriali e il modo stesso in cui utilizziamo i mezzi di trasporto. Il confronto, curato da Roland Berger, metterà quindi insieme tecnologia, mercato e competitività dell’industria europea.

NetZero, non solo conferenze

Fuori dalle sale degli incontri ci sarà poi la parte più operativa di NetZero Milan. L’area espositiva riunirà aziende dell’energia, dell’industria, della tecnologia e della mobilità, con attività di networking e business matching.

Tra i Main Partner ci sono Amazon e Intesa Sanpaolo, mentre hanno aderito aziende come ABB, A2A, Acciona, Daimler Truck, Edison ed Enel.

A dare una dimensione più internazionale all’evento contribuirà anche una delegazione di 30 buyer provenienti soprattutto dai Balcani, dal Mediterraneo orientale e dall’Europa centro-orientale, coinvolti attraverso un progetto realizzato con Agenzia ICE.

L’appuntamento è dal 20 al 22 ottobre all’Allianz MiCo di Milano. Tre giorni per provare a capire non soltanto come produrre energia in modo più sostenibile, ma soprattutto come trasformare l’elettrificazione in un’opportunità industriale anziché in un costo da sostenere.

Il programma completo e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale: www.netzeromilan.com.