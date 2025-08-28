Nessuno lo vuole l’usato elettrico, ditelo. Un lettore torna alla carica, vista la difficoltà di rivendere la sua Mazda MX30. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Nessuno lo vuole l’usato, guardate la mia Mazda MX30…

“Ho letto che il presidente di Confindustria dice che nessuno vuole le auto elettriche nemmeno usate: perché dite che non è vero oppure ci mettete dei dubbi? Io dico che è vero . Sono il felice possessore di un’auto elettrica, una Mazda MX30 100 Anniversary, ma nessuno la vuole, nemmeno i concessionari. Anche di fronte ad un acquisto di un’auto elettrica nuova, vedi la BYD Seal Dual Motors, dunque con un costo non indifferente. A sponsorizzare l’auto elettrica sono io il primo a farlo. Però dovete essere obiettivi e dire la verità. Vogliono vendere auto elettriche nuove, ma non sono disponibili ad acquistare l’usato elettrico. Questo solo per un motivo: perché anche loro sono consapevoli che le auto elettriche non si vendono, oppure si vendono poco. E, di conseguenza, non avendo mercato sul nuovo, figuriamoci sull’usato. Facendo questo però solo loro i primi a bloccare il mercato dell’auto elettrica, non favorendo il ricambio bloccano anche il nuovo“. Mirco Marchetti

I numeri raccontano un’altra storia

Risposta. Noi riferiamo quel che ci dicono i numeri, non il presidente di Confindustria. Nel solo mese di giugno (ultimo dato disponibile) si sono vendute 5.490 auto elettriche usate, che non è pochissimo se si confronta questo dato con il totale delle EV in circolazione. E non è vero neppure che non si vendono le elettriche nuove. Nei primi 7 mesi del 2025 in Italia se ne sono immatricoalte 50.754, contro le 39.384 dell’anno precedente. La quota di mercato è passata dal 3,8% al 5,2%. Ancora meglio ha fatto il mercato europeo, passato dal 13,6% del luglio 2024 al 17,2% del mese scorso. Tornando all’usato, il problema è che alcuni modelli sono invecchiati precocemente, anche a causa di un’autonomia decisamente troppo limitata. È il caso, ahinoi, anche della Mazda MX30, che ha avuto un pessimo riscontro nel mercato del nuovo e ancora peggiore tra le auto di seconda mano. Ma di flop del genere se ne sono visti anche tra le auto a benzina.

