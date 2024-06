Nerva EXE 2024. Aggiornamenti e prezzo abbassato di 1.000 €

Il maxi scooter spagnolo Nerva EXE per il 2024 riceve diverse migliorie e viene proposto a un prezzo ancora più vantaggioso: 1.000 euro più economico.

Lo scorso anno abbiamo provato il Nerva EXE e abbiamo apprezzato come il brand spagnolo sia riuscito a realizzare uno scooter elettrico delle dimensioni di uno scooterone. L’EXE ci ha convinto sia per le prestazioni che per le doti dinamiche e ora, a distanza di un anno, Nerva annuncia importanti novità.

Si è lavorato sulla sospensione posteriore con l’obbiettivo di migliorare il comfort. Ora sono stati aggiunti ammortizzatori con molle e idraulica migliorate.

Anche l’impianto frenante è stato aggiornato con l’impiego di pastiglie sintetizzate che puntano a ridurre la rumorosità e aumentare la potenza frenante. Nerva garantisce inoltre che le nuove pastiglie offrono anche un miglior feeling nell’azionamento della leva.

Anche il comparto elettronico vede una grossa (anche se invisibile) novità. Riceve infatti il BMS (sistema di gestione delle batterie) di BYD. BYD, che conosciamo ormai anche costruttore auto, è prima di tutto uno dei brand più importanti al mondo come produttore di batterie per veicoli. L’EXE monta due batterie al litio-ferrofosfato (LFP) prodotte proprio da BYD.

Sempre in tema batterie, nei nuovi EXE è stato installato un chip di ricarica che rende superfluo l’utilizzo dell’adattatore per le stazioni di ricarica pubbliche.

La versione 2024 riceve poi anche altre piccole migliorie, dettagli come i nuovi pulsanti dei blocchetti elettrici e una porta di ricarica USB sul lato sinistro del cruscotto.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Il Nerva EXE costa meno

Nerva ha annunciato anche alcune novità relative all’acquisto. L’EXE infatti ora costa 1.000 euro in meno, 6.690 euro oppure può essere acquistato con le batterie in leasing. Con questa formula il prezzo si acquisto scende a 4.330 euro a cui si aggiunge il noleggio a 39,90 euro al mese per 5 anni. Se dopo questo periodo si rinnova il noleggio le batterie vengono sostituite. Ovviamente alle formule di acquisto offerte da Nerva vanno sottratti gli incentivi statali. Se, ad esempio, si ha un veicolo da rottamare l’EXE arriva a costare meno di 3.000 euro.

– Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube –