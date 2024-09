Neppure i ladri vogliono le auto elettriche? Diversi lettori ci hanno segnalato un articolo in questo senso uscito su Energia Oltre. Capovolgendo una notizia…

Neppure i ladri le vogliono? No, hanno dotazioni di sicurezza superiori (soprattutto le Tesla)

Il fatto che le EV siano le auto non soggette a furti a noi sembra un’ottima notizia. Ma in questo mondo in cui tutto viene strumentalizzato pur di ridicolizzare l’elettrico, anche questo dato diventa l’occasione per assestare un colpo. Tutto parte dai dati elaborati negli USA dal National Insurance Crime Bureau (NICB) e dal Insurance Institute for Highway Safety’s (IHS) americani.

Ecco quanto scrive Energia Oltre: “Nel 2024 negli Usa sono state rubate più di 1 milione di auto. Nella classifica dei modelli meno rubati sei sono EV. Infatti, se ogni anno in America vengono rubate 49 auto su 100.000 assicurate, la percentuale di elettriche è molto più bassa, secondo l’analisi di IIHS sulle richieste di indennizzo… Basti pensare che in questi anni è stato denunciato il furto solo di una Tesla Model 3 su 100.000. Bisogna però anche sottolineare che la vettura possiede un sistema di sicurezza chiamato Sentry Mode, che monitora le minacce esterne al veicolo“.

In percentuale molti meno furti rispetto alle auto a benzina

Ricapitolando: il titolo dell’articolo dice che i ladri manco le prendono in considerazione le auto elettriche. Salvo ammettere poi che i modelli della marca EV più venduta al mondo, Tesla, hanno dotazioni di sicurezza che la concorrenza non ha. Tra cui un sistema di telecamere che riprendono chiunque si avvicini mentre l’auto è parcheggiata.

Tanto che un esperto del NICB, Nicholas Zeitlinger, conferma che “anche se il volume dei furti di veicoli elettrici è aumentato nel tempo, è ancora basso rispetto ai veicoli a benzina…La tecnologia di queste auto non è così comune. La maggior parte non usa chiavi, ma sono controllati attraverso un telefono o con una keycard”.

Il fatto è che i ladri non sono stupidi: sanno che con una Tesla possono essere identificati attraverso le telecamere interne e successivamente rintracciati con il GPS. Ma quello che risulta essere un pregio, viene trasformato in un modo da ridicolizzare le elettriche: neppure i ladri le vogliono…”

