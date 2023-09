Nepi, il mistero delle colonnine spente

Nepi e il mistero delle colonnine spente. Giovanni, un lettore, ci segnala che nel bellissimo borgo sono state attivate, poi disattivate, che succede? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it

Nepi, ricariche attivate e poi disattivate, proprio ora che ce n’è più necessità?

“Salve, volevo segnalarvi la curiosa situazione che si verifica nel comune di Nepi (Viterbo).Nel parcheggio antistante due negozi della GDO sono state installate due colonnine di ricarica riportanti il marchio Scame. Le stesse per un certo periodo hanno funzionato, poi improvvisamente sono state spente. In questo momento in cui si dovrebbe aumentare l’offerta di colonnine di ricarica, è curioso quanto accade. Cordiali saluti“. Giovanni Pietrolonardo

La colonna infame delle colonnine che non funzionano

Risposta. Sembra il titolo di un film giallo ambientato nello splendido borgo antico laziale: “Il mistero delle colonnine spente”. E invece è solo una storia di ordinaria incuria della rete di ricarica italiana. Ormai pubblichiamo quasi ogni giorno segnalazioni di colonnine inaccessibili perché usate come parcheggio, l’ultima nella civilissima Bologna. Oppure attivate e poi misteriosamente spente, come in questo caso. O ancora, peggio, installate, ma in attesa per mesi e mesi di essere attivate, per colpa di un’inefficienza e di una burocrazia che colpiscono duro anche in questo campo. Noi non possiamo far altro che segnalare e rimarcare che è assurdo spendere soldi per installare colonnine che poi, per qualche motivo, non funzionano. A meno che lo scopo non sia solo di piantare bandierine per ingrassare inutili statistiche. Ma non ci vogliamo credere.