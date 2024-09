Il Nepal diventa “idro” al 100% e triplica le auto elettriche

In Nepal numeri da record per le auto elettriche: nel corso dell’ultimo anno le vendite sono triplicate. Il successo coincide con lo sviluppo dell’energia rinnovabile: in particolare grazie agli investimenti negli impianti idroelettrici che hanno portato il Paese himalayano a diventare “green” al 100% nella produzione di elettricità. Abbassando i costi della bolletta…

Non è che un debutto, come direbbero i francesi. Perché se è vero che in Nepal siamo di fronte a numeri record, va anche detto che al momento il parco circolante “a batteria” si limita a 40mila veicoli.

Ma è altrettanto vero che nell’anno fiscale che a queste latitudini si chiude a luglio, sono stati immatricolati 11mila nuovi, contro i poco più di 4mila dell’anno precedente. Come è facile calcolare, nelle ultime due stagioni il numero di auto elettriche è più che raddoppiato.

Negli ultimi due anni in Nepal il numero di auto elettriche circolanti è raddoppiato grazie al calo delle bollette

Un fenomeno che gli esperti attribuiscono agli investimenti realizzati nelle energie rinnovabili. Il Nepal – come ha riportato l’agenzia Afp – ha definitivamente abbandonato i combustibili fossili per la produzione di energia elettrica, grazie ai cospicui interventi sul suo sistema di impianti idroelettrici

Risultato? Ora il Nepal è energeticamente green al 100 per cento. Questo ha comportato due fatti significativi. Il primo: il Paese asiatico è diventato esportatore netto di energia, acquistata per lo più in India e Bangladesh, nazioni che stanno faticosamente abbandonando il carbone.

Il 70% delle immatricolate è cinese

Secondo punto: il calo delle bollette grazie all’energia “idro”, ha favorito il passaggio all’auto elettrica. Sono arrivati i concessionari cinesi e in breve tempo hanno conquistato la maggioranza della quota di mercato: le case automobilistiche di Pechino coprono oltre il 70% delle nuove immatricolazioni.

Ogni successo industriale ha le sue controindicazioni. Le associazioni ambientaliste denunciano le opere realizzate in aree protette nelle valli dell’Himalaya. Tra l’altro, sostengono, si tratta di lavori costantemente minacciati dalle inondazioni che negli ultimi anni colpiscono il Paese.

Oltre alla mancanza di una strategia per lo smaltimento e il riciclo delle batteria. D’altra parte, fino a due anni fa le importazioni di petrolio salivano del 10-15% e ora si sono stabilizzate. Sono soltanto 40mila veicoli, ma tutto fa pensare che cresceranno in modo esponenziale.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico-