Neo tassista debutta con la Tesla: “In 2 occasioni mi ha salvato”

Tassista da circa un mese, inizio a metà gennaio, ha debuttato in servizio con una Tesla. Si chiama Pietro e lo abbiamo conosciuto all’aeroporto di Bologna. Ha raccontato a Vaielettrico i benefici, soprattutto lato sicurezza, della sua scelta. E’ stata anche l’occasione per parlare con Riccardo Carboni presidente della Cooperativa Cotabo di transizione energetica della flotta cittadina.

Pietro quando ha acquistato l’auto?

L’ho presa a novembre 2023, una Model 3 RWD.

I benefici della Tesla nell’attività di tassista?

Ho iniziato l’attività di tassista da metà gennaio, prima la utilizzavo come privato. I benefici maggiori riguardano il comfort e la sicurezza che mi trasmette, la fluidità e la ripresa sempre pronta oltre ai sistemi di assistenza alla guida che nel traffico cittadino aiutano tantissimo: mi hanno salvato in almeno un paio di occasioni!. Sicuramente un altro beneficio è la manutenzione pari a zero, o quasi, come spese ho messo in conto i filtri aria e le gomme. Utilizzando al 90% circa la guida one-pedal riduco tantissimo l’usura di dischi e pastiglie dei freni.

E le criticità?

Per ora non ne ho evidenziate, proprio ieri sera ho caricato una cliente all’aeroporto che mi ha chiesto di portarla a Modena (circa 80 km A/R) ed avevo meno del 50% di autonomia. L’ho portata, sono rientrato a Bologna ed ho proseguito tranquillamente il mio turno fino alla fine senza bisogno di ricaricare. L’unica criticità che mi viene in mente si sarebbe verificata nel caso in cui mi avesse chiesto di portarla a Milano invece che a Modena.

Come ricarica?

Al 90% a casa tramite wallbox, per il restante 10% supercharger Tesla.

I benefici economici nella spesa di carburante rispetto ai modelli termici precedenti?

Già utilizzandola come privato avevo riscontrato un risparmio sostanziale rispetto ai costi del carburante (parliamo di circa tre volte meno), ovviamente dipende da dove la si ricarica. Con la ricarica domestica ho il risparmio maggiore.

Perchè ha scelto l’auto elettrica? Le sue aspettative da tassista sono state confermate? .

Dopo anni di motori termici, nel 2021 ho acquistato una Peugeot 208 elettrica che però aveva il grosso limite di non essere affidabile con la percentuale di batteria residua. Con Tesla ho finalmente trovato un’auto con la quale posso arrivare tranquillamente vicino allo 0% sapendo che il dato è verosimile. Per fare questo lavoro direi che è stata la scelta ottimale e, al netto di qualche cliente hater dell’elettrico e di Tesla in particolare, finora ho ricevuto un sacco di apprezzamenti e feedback più che positivi da parte della clientela.

Intervista al presidente di Cotabo Riccardo Carboni: quanti taxi elettrici sono presenti nella vostra flotta?

Sono in aumento, superata una prima fase in cui si riscontravano parecchie reticenze dovute ad autonomia, tempi di ricarica e scarsa distribuzione di colonnine ora capita che i tassisti valutino l’elettrico come opportunità nel momento del cambio auto.

Ad oggi i veicoli elettrici sono 41 su una flotta di 534.

A Bologna sono in uscita nuove licenze, dovrebbero essere circa 60, e buona parte di queste dovrebbe avere motorizzazione elettrica.

Avete in programma investimenti per la ricarica fast?

Per quello che riguarda le colonnine di ricarica, già dal 2018 la nostra struttura si era dotata di colonnine di ricarica a bassa velocità di prima generazione, oggi abbiamo già installate e stiamo attendendo l’ allacciamento delle colonnine Fast Charge messe a disposizione dal gruppo Enel.

Il tassista che ha scelto l’elettrico è soddisfatto della scelta?

La soddisfazione media risulta buona, soprattutto per le auto più recenti.

