Neo-retro elettrica da 240 km/h. Il sogno della Compass Rose Ciulator

La Ciulator di Compass Rose è una moto elettrica neo-retro con design artigianale e due varianti di potenza. Un esercizio di stile o una genialata?

L’elettrico ha liberato la fantasia e molto spesso ha consentito di reinterpretare il passato senza il rischio di sembrare fuori moda. Un’operazione nostalgia proiettata nel futuro tra il rassicurante e l’hipster tecnologico. La nuova motocicletta elettrica Compass di Rose Ciulator combina elementi estetici delle moto anni ’50 con tecnologie moderne e prestazioni “sportiveggianti”. È stata presentata al CES 2026 e ha colpito per il design d’altri tempi e la cura dei particolari.

Un design “artistico” della mobilità elettrica

Compass Rose, una piccola azienda sudcoreana che ha reinterpretato in chiave elettrica il fascino delle moto da corsa anni ’50. Il suo profilo è caratterizzato da linee fluide e avvolgenti che richiamano le carenature a campana di metà ‘900. Per coerenza stilistica il pacco batteria è sagomato in modo da ricordare un motore a combustione tradizionale.

La struttura è realizzata con tubi in acciaio Reynolds 953 e una carrozzeria in fibra di carbonio per contenere il peso complessivo intorno ai 140 kg, mentre la sella è rivestita in pelle di alta qualità proveniente dall’Argentina.

Due versioni, due filosofie di guida per la Ciulator

La Ciulator viene proposta in due varianti principali. La Track version: equipaggiata con un motore BLDC integrato nella ruota con potenza di circa 34 cavalli e una coppia massima di 350 Nm, questa versione è pensata per prestazioni elevate. La velocità massima dichiarata è di circa 150 mph (240 km/h) e l’autonomia con la batteria Samsung da 72 V/150 Ah (10,8 kWh) si aggira sui 150 km.

La Standard trim ha un motore più contenuto da 10 cavalli e la versione base offre una velocità massima di 150 km/h circa e un pacco batterie da 72 V/100 Ah per circa 130 km di autonomia.

Dove si colloca nel panorama EV e prospettive di mercato

Al momento la Ciulator è disponibile solo in Corea del Sud, e il prezzo della versione top è di circa 66 milioni di won coreani (circa 39.000 €), una cifra che la colloca nella fascia alta del mercato delle moto elettriche. Un prezzo “artigianale” per veri appassionati del genere e del corto circuito temporale tra neo-retro.

Non è chiaro se e quando sarà importata in Europa o in Italia. Nel vecchio continente dove normative, garanzie e rete di assistenza possono determinare l’effettiva diffusione di modelli così particolari. Inoltre, la misura di ciò che viene considerato sportivo in Europa e in oriente è radicalmente diversa e questo influisce inevitabilmente sulla percezione di un prodotto come questo.

Ciulator, nostalgia con poche idee

La Compass Rose Ciulator è sicuramente una bella dimostrazione della flessibilità che l’elettrico concede, ma non rispecchia ciò che i motociclisti stanno aspettando. Le soluzioni di design sono belle, ma già viste settanta anni fa. Se invece si vuole puntare sulle prestazioni: la cavalleria è bassa e come al solito l’autonomia non sufficiente. Inoltre, negli anni ’50 questo tipo di carenature vennero messe al bando perché ritenute pericolose visto che compromettevano la stabilità laterale della moto in caso di vento trasversale.

In conclusione, la Compass Rose Ciulator resta un oggetto affascinante più per il suo valore stilistico e concettuale che per un reale impatto sul mercato. È un tributo nostalgico al passato, ma per conquistare davvero i motociclisti del presente serviranno idee nuove, prestazioni concrete e soprattutto un’evoluzione autentica del linguaggio elettrico, non solo il suo travestimento retro.

Fonte: Newatlas.com