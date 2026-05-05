Nelle parole dei ministri l’abisso tra Italia e Francia













Nelle parole dei ministri la fotografia dell’abisso che c’è tra Italia e Francia a proposito di mobilità elettrica. Da noi scettiscismo, da loro…

Nelle parole dei ministri chi sostiene l’auto elettrica e chi…

All’auto elettrica la Francia tiene, eccome. E non è un caso se anche in aprile le vendite sono salite a ritmo sostenuto, +41% a 36 mila unità, con il 26,2% di quota di mercato. E non è un caso neppure che il potente ministro di Economia e Finanze, Roland Lescure, abbia celebrato il successo ancora più eclatante del primo quadrimestre sul suo profilo LinkedIn. Scrivendo queste parole a commento di una sua foto (in alto) con la Renault elettrica: “Le vendite di auto elettriche sono aumentate del 48% in Francia negli ultimi 4 mesi. Continuamo?”. Difficile essere più espliciti di così. Tanto più che i recenti rincari di benzina e gasolio stanno rendendo l’elettrico ancora più conveniente ovunque. E ancor più in Francia, dove il nucleare rende l’energia (e le ricariche pubbliche) molto più a buon mercato che da noi.

…si riempie la bocca col mantra della neutralità tecnologica

E da questa parte delle Alpi? Qui abbiamo un ministro, Adolfo Urso (foto qui sopra), e un governo che da anni si riempono la bocca con la neutralità tecnologica. L’elettrico è considerata solo una delle tante opzioni (idrogeno, biocarburanti…), più tollerata che sostenuta. Si punta sull’ibrido, sempre più popolare da quando alla guida di Stellantis c’è Antonio Filosa, allergico alle EV. E i risultati si riflettono nei risultati di vendita che, pur essendo in crescita, sono lontani anni luce dalla Francia. In marzo le elettriche immatricolate sono state 13.238. E la quota di mercato è stata dell’8,5%, meno di un terzo del 26,2% della Francia. Ma a noi va bene così. Restiamo avvinghiati a gas e petrolio. Con la premier Giorgia Meloni che gira il mondo a caccia di forniture che colmino i buchi aperti dalle guerra che scoppiano qua e là. E snobbiamo anche le rinnovabili (vedi il caso Sardegna), con cui la Spagna ha ridotto in modo decisivo la dipendenza da idrocarburi.