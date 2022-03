Nella Guida del Touring gli hotel con ricarica

Nella Guida del Touring “Alberghi e Ristoranti d’Italia 2022” nasce una sezione dedicata alle strutture ricettive dotate di infrastruttura di ricarica.

Mentre dormi (o semplicemente mangi) l’auto si ricarica, senza soste forzate alle colonnine. A quasi 30 anni dalla prima edizione, la storica Guida – curata da Teresa e Luigi Cremona – si rinnova nel segno del sostegno dei territori e dell’attenzione alla sostenibilità. E la grande novità è appunto l’indicazione delle ricariche in hotel e ristoranti. grazie alla collaborazione con eV-Now! e Witaly. Con strutture che hanno scelto di adottare diversi tra i parametri di sostenibilità per il rilascio della certificazione “Electric Friendly” by Motus-e. “Si va affermando sempre più una nuova tipologia di turismo che ricerca qualità ed esperienze ed è attento alla salvaguardia di territorio e dell’ambiente“, si legge in un comunicato. “E predilige viaggi a bordo di veicoli elettrici, proposte eno-gastronomiche sostenibili, alberghi o ristoranti con un basso impatto energetico e possibilmente plastic-free”.

Una certificazione per le strutture più sostenibili

Le strutture ricettive stanno recependo questa necessità, per loro è dunque nato il marchio Electric Friendly by Motus-e, basato sul protocollo di certificazione eV-Now!. E rilasciato dalla Fondazione alle strutture più meritevoli. Utilizzo di energia 100% rinnovabile, efficientamento energetico degli edifici, zero waste, noleggio e ricarica dei veicoli elettrici... Sono solo alcuni dei parametri previsti dalla certificazione. La “transizione ecologica” è un fenomeno ormai in atto e il Touring Club Italiano – che dal 1894 non smette di innovare il modo di fare turismo e soprattutto di “prendersi cura dell’Italia come bene comune perché sia più conosciuta, attrattiva, competitiva e accogliente” – compie un ulteriore passo verso quello che sicuramente sarà un nuovo modo di viaggiare. Molto più coinvolgente e consapevole.