Nel Salento con la Zoe / Disavventure di ricarica (7)

Nel Salento con la Zoe, una viaggio (complicato per la ricarica) partendo da Roma descritta da un lettore, Stefano, per la serie Ricarica in Vacanza. Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

di Stefano Stopponi

“S ono un vostro assiduo lettore e volevo riportare la mia esperienza di viaggio da Roma (dove vivo) nel Salento (tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca). Sono un felice possessore di una Zoe dal 2020 e ora ho acquistato una Peugeot 208 sempre elettrica (usata) “ .

Nel Salento con la Zoe: prima sosta alla Free to X in autostrada e primo problema a rifornire

“ Non potendo usare la 208 per mancanza di assicurazione, siamo partiti con la Zoe. Confidando nella possibilità di ricaricare direttamente in autostrada (ma tenendo sempre in considerazione un piano B). Decidiamo di fermarci per la prima sosta di ricarica nella stazione di servizio Irpinia sud, dove ci sono diverse colonnine a disposizione. La nostra Zoe ha il bocchettone tipo 2, quindi ricarica massimo a 22kW). Troviamo la colonnina libera (operatore Free to X) e…sorpresa: la ricarica parte e si ferma immediatamente. Dopo aver provato un paio di volte, chiamo l’assistenza della colonnina e l’operatore mi chiede subito se ho una Zoe o una Twingo. Perché “in questo caso il problema è della macchina che è troppo sensibile alla messa a terra”. Per fortuna, non essendo il primo viaggio, non mi perdo d’animo, esco dall’autostrada e riesco a ricaricare in una stazione Enel X ad Avellino. Carica da manuale, a 22 kW, 2 ore e siamo pronti a ripartire “ .

Possibile che non si riesca a sistemare il problema della messa a terra?

“ Per la seconda sosta si ripete lo stesso copione: provo in autostrada, idem come sopra. Sono costretto ad uscire e rifornire alla colonnina più vicina in una zona desolata, fuori dal cancello di una azienda che vende gru. Giusto per confermare la statistica, ho effettuato le stesse prove anche al ritorno sulla rete autostradale, ed ogni volta lo stesso comportamento. possibile che non si riesca a sistemare la messa a terra delle colonnine in modo tale da renderle fruibili anche a coloro che hanno acquistato macchine “più sensiibli”? Parliamo di una vettura del 2020, lo stesso operatore dell’assistenza mi ha detto che è un problema noto…Ma così facendo non si fa altro che complicare la vita a chi ha deciso di passare all’elettrico. Per non dire delle varie colonnine trovate durante il soggiorno che dovevano erogare 22 kW ed invece andavano a malapena a 11… Complimenti di cuore per il lavoro che fate e continuate così!!! “.

Risposta. Non è la prima volta che riceviamo segnalazioni di questo tipo per la Zoe. Il problema si verifica con le ricariche in AC, mentre ci risulta che sia tutto ok con le DC fino a 50 kW, per i modelli più recenti che dispongono anche di questa opzione. Più che Free to X, ci sembra che dovrebbe essere Renault a spiegare che cosa succede.