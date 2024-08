Nel paese di Lancia colonnine mai attivate

Nel paese di Lancia colonnine di ricarica Be Charge mai attivate: Vincenzo ci segnala da Fobello, in Piemonte, l’ennesimo caso di ricariche spente. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Nel paese di Lancia le ricariche vanno in malora

“Vi scrivo dal paesino natale di Vincenzo Lancia, Fobello, in Val Sesia. Essendo un appassionato di montagna, lascio spesso qui l’auto (elettrica) per poi partire per le mie escursioni. Nel parcheggio principale c’è una bella stazione di ricarica Be Charge con 4 posti e due colonnine, l’ideale. Peccato che non siano mai state attivate: un abitante del posto mi ha detto che sono state installate diversi mesi fa, ma che nessuno è mai tornato per metterle in funzione. Pare che anche il Comune si sia mosso, senza successo. Non se Lancia sarebbe stato un fautore dell’auto elettrica: forse no. O forse sì, essendo a suo tempo un grande innovatore. Comunque sia, non è un bello spettacolo. La cosa singolare, e chiudo, è che chi parcheggia qui rispetta scrupolosamente il divieto di mettere l’auto nei 4 spazi di ricarica. Morale: 4 parcheggi buttati via e pessima pubblicità all’elettrico“. Carlo Maranghi

Questa è bruttissima pubblicità per l’auto elettrica

Risposta. Non si riesce a capire quale siano i motivi che portano a queste situazioni, purtroppo ancora piuttosto diffuse. Se sia Be Charge a dover completare l’installazione o se ci siano problemi per l’allacciamento alla rete. Quel che è certo è che, come scrive giustamente il lettore, è che questa è pessima pubblicità per l’elettrico. Si dà l’immagine di qualcosa che va in rovina ancora prima di iniziare e che non ha alle spalle il supporto tecnico che dovrebbe accompagnare ogni innovazione. Quanto a Vincenzo Lancia, noi siamo per la seconda ipotesi: l’elettrico gli garberebbe, eccome…

