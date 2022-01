Nel mio garage spenderei più che alla colonnina. Perchè?

Giancarlo vive a Bologna. Pensa di passare all’auto elettrica e ha comprato un garage poco distante dalla sua abitazione per poterla ricaricare privatamente. Ha scoperto però che andrà a spendere più che ricaricandola dalle colonnine pubbliche. Ci chiede perchè.

In garage scatta la tariffa usi diversi

Abito nel centro di Bologna, in un edificio storico privo di garage. Tuttavia la legge consente di accatastare come pertinenza dell’ abitazione principale un garage che si trovi nello stesso Comune, purchè a meno di 500 metri in linea d’aria. Approfittando di questa normativa ne ho acquistato uno poco distante, ed effettivamente ho potuto usufruire di tutte le agevolazioni fiscali previste per la prima casa. Ero convinto quindi di poter ottenere le stesse agevolazioni anche sul contratto di fornitura elettrica che mi servirà per alimentare, tramite wall box, una futura auto elettrica. Mi sono rivolto al mio fornitore di luce e gas scoprendo che, oltre a sostenere una spesa di circa 500 euro per installare un secondo contatore nel garage, mi sarà applicata la tariffa “usi diversi” più che doppia rispetto a quella attuale per usi domestici.

…così in garage raddoppia il costo del kWh

Ricaricaricando nel mio garage, così, pagherò il kWh circa 0,50 euro, che è più di quanto costi nelle clonnine “quick” di Hera e di Enel X installate nei pressi di casa mia. Senza contare le ulteriori spese per il montaggio della wall box. Risultato: non attrezzerò il garage per la ricarica e, se deciderò ugualmente di acquistare un’auto elettrica, la ricaricherò dalle colonnine pubbliche togliendo ad altri la possibilità di farlo. Mi sembra assurdo. Cosa ne pensate?

E’ tutto regolare, colpa dell’Iva al 22%

Per quanto assurdo possa sembrare, ciò che ci segnala è il frutto di un’ applicazione corretta della normativa vigente. Per la legge, infatti, un contatore installato in garage è sempre dedicato a “usi diversi” rispetto a quelli residenziali. Quindi la fornitura sarà tassata con Iva al 22% anzichè al 10%.

Diverso sarebbe il caso in cui il garage fosse nello stesso edificio e fosse possibile collegarlo direttamente al contatore dell’abitazione. Eviterebbe di sostenere i costi di installazione, di pagare per la seconda volta tutti i costi fissi per gli oneri di sistema legati al secondo contatore, e infine la tassazione sarebbe quella agevolata per l’abitazione principale. Il costo aggiuntivo per la ricarica auto, in questo caso, sarebbe solo quello della “materia prima energia”. Pur con i recenti e fortissimi rincari non supera in media 0,20 euro per kWh.

Riguardo al raffronto con i costi alla colonnina, però, cosideri che le tariffe attuali non hanno ancora recepito i recenti aumenti dei prezzi energetici. Ma si prevede che i rincari arriveranno presto. A quel punto la ricarica nel suo garage potrebbe di nuovo essere competitiva con quella pubblica. Senza contare che nel suo garage ha sempre la garanzia di poter caricare l’auto quando e come vuole.

La speranza? Riforma della legge e lancio delle Uvam

Tenga presente poi che il problema dei garages condominiali è all’attenzione del Parlamento e delle autorità di regolazione che stanno studiano una revisione complessiva della normativa. Una soluzione a lungo termine potrebbe arrivare anche dal varo delle “comunità energetiche” e delle Uvam (unità virtuali abilitate miste) attualmente in fase di sperimentazione.

Si tratta di aggregazioni di piccoli produttori-consumatori di energia che diventano soggetti collettivi per la fornitura di servizi alla rete. I possessori di auto elettriche abilitate alla tecnologia bidirezionale V2G potrebbero farne parte mettendo a disposizione la capacità di stoccaggio delle proprie batterie.

