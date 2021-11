Nel club dei 500 km entra la Porsche Taycan

La nuova arrivata sarà disponibile in due versioni, GTS e GTS Sport Turismo, con prezzi che in Germania partiranno rispettivamente da 131.834 e 132.786 euro. Per l’Italia sono valori da arrotondare all’insù, dato che da noi l’Iva è tre punti più esosa, 22% contro 19%. In pratica si tratta delle versioni sportive dei due modelli già esistenti, la Taycan originale (lanciata nel 2019) e la Cross Turismo. Il motore con cui sono equipaggiate entrambe le versioni ha una potenza di 440 kW (598 CV). Entrambe accelerano da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi, con 250 km/h di velocità massima. In pratica la Taycan GTS Sport Turismo condivide la silhouette sportiva e la linea del tetto inclinata all’indietro della Taycan Cross Turismo. Ma senza rinunciare alla sportività e senza elementi di “design fuoristrada“.

Sport Turismo: più spazio per passeggeri e bagagli

Questa versione della Cross Turismo sembra prestarsi anche a viaggi lunghi per famiglie (facoltose, ovviamente). Lo spazio per la testa nella parte posteriore è di 45 mm. superiore a quello dell’originale. Con capacità di carico sotto il portellone di 1.200 litri.”La gamma di modelli Taycan è cresciuta costantemente dalla sua prima mondiale nel 2019. Tre varianti di carrozzeria con un massimo di cinque opzioni di motore offrono qualcosa per tutti“, spiega Kevin Giek, Vice President Model Line Taycan. “Sono particolarmente contento che ora abbiamo anche una Taycan con la leggendaria sigla GTS. È posizionato sopra la Taycan 4S e sotto le derivate Taycan Turbo, quindi colma un vuoto nella gamma“. Entrambe le varianti del modello verranno distribuite ai concessionari nella primavera del 2022. Seguiranno ulteriori opzioni di motori per la Sport Turismo.