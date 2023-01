Entrerà in servizio nel 2024 il traghetto elettrico con a bordo batterie per 10 MWh di capacità. Si ricarica in soli 17 minuti e collegherà in 70 minuti il sito danese di Rødby con quello tedesco di Puttgarden. A bordo 160 passeggeri e 66 veicoli.

In servizio dal 2024 con Scandlines

Se in Italia se ne parla e si fa poco in Nord Europa prosegue la conversione in elettrico dei traghetti del mare del Nord.

La notizia del traghetto di Scandlines l’abbiamo data tempo fa (leggi qui) e ora dal progetto si è passati alla realizzazione. “In tutta Europa, fornitori e partner stanno costruendo e testando i diversi prodotti e soluzioni che faranno parte del nuovo traghetto a zero emissioni dirette di Scandlines, PR24 (Puttgarden-Rødby 2024)“. Avanti tutta.

Alimentazione da energia rinnovabile, per necessità in aiuto i generatori

Dalla compagnia danese ci tengono a far sapere, oltre la velocità di ricarica di soli 17 minuti, che le batterie saranno alimentate “ovviamente con energia verde. Già nel 2019, Scandlines ha investito in un cavo elettrico da 50 kV / 25 MW. Nella primavera del 2023, questo cavo sarà esteso di circa 1,2 km fino alla nuova stazione di trasformazione“.

Il traghetto è full electric e in questa modalità la traversata si completa in 70 minuti. Ma in caso di necessità può anche essere utilizzato come traghetto ibrido. In questo caso “il tempo di traversata è di 45 minuti“. Nel dettaglio il sistema ibrido è composto da tre gruppi elettrogeni, una combinazione di un motore diesel e un generatore per la produzione di energia, in fase di test da parte di Rolls Royce.

Una batteria made in Svizzera

In Turchia i lavori avanzano, “due terzi delle lamiere d’acciaio per PR24 sono state ora tagliate presso il cantiere Cemre“, mentre il produttore svizzero di batterie Leclanché ha iniziato ad assemblare “il banco di batterie da record per il nuovo traghetto“. Dalla compagnia sottolineano: “Con una capacità di 10 MWh sarà la più grande installazione di batterie agli ioni di litio su un traghetto fino ad oggi“.

La scheda tecnica

Lunghezza: 147,4 metri

Larghezza: 25,4 metri

Capacità di carico: 66 unità

Numero di passeggeri: 140

Velocità di servizio: 16/10 nodi

Capacità batteria: 10 MWh

Tempo di ricarica in porto: 17 minuti

