Ne ha abbastanza "della nostra supponenza": Antonio ci attacca con durezza, definendoci "talebani dell'elettrico" che criminalizzano chi dissente. Vaielettrico risponde.

Ne abbiamo abbastanza, siete dei talebani dell’elettrico che criminalizzano chi dissente

“Ne abbiamo abbastanza della vostra supponenza. Adesso dobbiamo, eliminare sagre, mercati, manifestazioni, perchè voi, talebani dell’elettrico, dovete caricarvi le auto. Sembra che chi non sostiene l’elettrico sia un criminale. Avete proprio rotto. Non sarà l’elettrico il futuro, fatevene una ragione !!!!“. Antonio Ronchetti

Noi contro sagre e mercatini? Macché, siamo assidui frequentatori…

Risposta. Ne nostro piccolo, noi talebani dell’elettrico siamo assidui frequentatori di sagre, mercati, e manifestazioni varie. E non abbiamo mai detto o scritto che chi non sostiene l’elettrico è un criminale. Solo ci limitiamo. registrare che i criteri sono stati scelti i luoghi in cui tante colonnine sono state installate ci risultano incomprensibili. Perché metterle in zone che in alcuni periodi dell’anno risultano irraggiungibili? Si vedono spesso distributori di benzina in luoghi interdetti all traffico? Se poi, come dice Antonio, “abbiamo proprio rotto“, c’è una medicina infallibile per levarsi il fastidio: smetterla di leggerci e di guardare i nostri video. A quanto pare invece, anche guardando i dati di agosto, sono in tanti a seguirci. Quanto al futuro, stia tranquillo che se non sarà elettrico ce ne faremo una ragione. Non abbiamo interessi economici da difendere, siamo solo un gruppo di giornalisti che si è appassionato al tema e ne descrive pregi e difetti. Con toni un po’ più urbani di quelli usati nella mail di Antonio. P.S. Non è che mettendo 4 punti esclamativi in fondo alle mail si diventa certi di aver ragione.